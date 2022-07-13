https://ria.ru/20220713/zerno-1802256126.html

В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу

В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022

В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:37

2022-07-13T17:37

2022-07-13T17:43

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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились, передает корреспондент РИА Новости.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции."Переговоры завершились", - сообщил РИА Новости источник, участвующий в делегации.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html

https://ria.ru/20220713/zerno-1802192076.html

россия

стамбул

турция

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, стамбул, оон, турция, украина, черное море, экономика, в мире