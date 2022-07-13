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В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
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В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу
В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:37
2022-07-13T17:43
россия
стамбул
оон
турция
украина
черное море
экономика
в мире
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились, передает корреспондент РИА Новости.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции."Переговоры завершились", - сообщил РИА Новости источник, участвующий в делегации.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html
https://ria.ru/20220713/zerno-1802192076.html
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россия, стамбул, оон, турция, украина, черное море, экономика, в мире
17:37 13.07.2022 (обновлено: 17:43 13.07.2022)
 
В Стамбуле завершились переговоры по зерновому вопросу

В Стамбуле завершились переговоры Турции, России, Украины и ООН по зерновому вопросу

© Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Pixabay / Şinasi Müldür
Вид на башню Галата. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 16:25
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна
"Переговоры завершились", - сообщил РИА Новости источник, участвующий в делегации.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 14:20
В Херсонской области соберут меньше зерна из-за взрывчатых веществ на полях
 
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