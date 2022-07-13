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Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц - РИА Новости, 13.07.2022
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Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц - РИА Новости, 13.07.2022
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц
Процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц, в случае консенсуса за выполнением механизма будут следить Турция и ООН, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:26
2022-07-13T12:26
экономика
россия
черное море
турция
оон
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц, в случае консенсуса за выполнением механизма будут следить Турция и ООН, сообщил РИА Новости дипломатический источник, участвующий на переговорах.Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. Место проведения встречи держится в строжайшем секрете, ожидается, что она начнется в 14:00 по мск. Российская делегация уже прибыла на переговоры."Есть понимание того, что этот процесс (процесс вывода кораблей с зерном) будет не быстрым, но есть общее желание, чтобы процесс не затянулся больше месяца, был в этих временных рамках", - сообщил собеседник агентства.На вопрос о том, кто будет следить за выполнением механизма, источник отметил, что такие обязательства взяли на себя Турция и ООН."Главное сейчас достигнуть консенсуса и сформировать оперативный центр контроля в Стамбуле", - отметил он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802124968.html
https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html
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экономика, россия, черное море, турция, оон
12:26 13.07.2022
 
Источник: процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц

Источник сообщил, что процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости. Процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц, в случае консенсуса за выполнением механизма будут следить Турция и ООН, сообщил РИА Новости дипломатический источник, участвующий на переговорах.
Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. Место проведения встречи держится в строжайшем секрете, ожидается, что она начнется в 14:00 по мск. Российская делегация уже прибыла на переговоры.
Зерно - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
10:15
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"Есть понимание того, что этот процесс (процесс вывода кораблей с зерном) будет не быстрым, но есть общее желание, чтобы процесс не затянулся больше месяца, был в этих временных рамках", - сообщил собеседник агентства.
На вопрос о том, кто будет следить за выполнением механизма, источник отметил, что такие обязательства взяли на себя Турция и ООН.
"Главное сейчас достигнуть консенсуса и сформировать оперативный центр контроля в Стамбуле", - отметил он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 18:41
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
 
ЭкономикаРоссияЧерное мореТурцияООН
 
 
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