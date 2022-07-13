https://ria.ru/20220713/zabastovka-1802261511.html

Британские железнодорожники проведут забастовку

Британские железнодорожники проведут забастовку - РИА Новости, 13.07.2022

Британские железнодорожники проведут забастовку

Британские железнодорожники проведут очередную забастовку 27 июля, несмотря на ряд уступок, предложенных крупным железнодорожным оператором Великобритании... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:02

2022-07-13T18:02

2022-07-13T18:02

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Британские железнодорожники проведут очередную забастовку 27 июля, несмотря на ряд уступок, предложенных крупным железнодорожным оператором Великобритании Network Rail, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT).Ранее сообщалось, что компания Network Rail представила для своих 20 000 работников новое предложение, которое включало повышение заработной платы на 4% в этом году, 75%-скидку на проезд в поездах для работников железной дороги и их семей, а также денежный бонус в размере 650 фунтов и еще дополнительные 250 фунтов для тех, кто зарабатывает меньше 24 000 фунтов в год."Мы добились прогресса в вопросе принудительного сокращения штата. Но Network Rail по-прежнему стремится сделать наших членов беднее, поскольку у других железнодорожных операторов мы выиграли в некоторых случаях вдвое больше", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря RMT Мика Линча.В пресс-релизе отмечается, что забастовка с участием работников Network Rail пройдет в среду 27 июля с 2:00 по местному времени и продлится 24 часа.Ранее 21, 23 и 25 июня около 40 тысяч сотрудников Network Rail и еще 13 железнодорожных компаний вышли на забастовку. Это стало крупнейшей с 1989 года забастовкой на железной дороге в Великобритании, причиной которой стало несогласие RMT с планами железнодорожных компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них. Переговоры с работодателями не привели к результату.

https://ria.ru/20220627/peru-1798569732.html

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