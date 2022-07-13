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Защита обжалует арест Яшина - РИА Новости, 13.07.2022
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Защита обжалует арест Яшина
Защита обжалует арест Яшина - РИА Новости, 13.07.2022
Защита обжалует арест Яшина
Защита муниципального депутата Ильи Яшина обжалует решение Басманного суда Москвы о его аресте по делу о распространении фейков про армию, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:39
2022-07-13T18:46
происшествия
буча
вадим прохоров
илья яшин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Защита муниципального депутата Ильи Яшина обжалует решение Басманного суда Москвы о его аресте по делу о распространении фейков про армию, сообщил журналистам его адвокат."Очевидно, мы будем его обжаловать", - сказал адвокат Вадим Прохоров.Защита настаивала, что Яшин не намерен скрываться и просила ограничиться домашним арестом или другой мерой пресечения, не связанной с заключением под стражу.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.Срок ареста суд установил до 12 сентября.Согласно материалам дела, своими действиями он нанес существенный ущерб, а также способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
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происшествия, буча, вадим прохоров, илья яшин
18:39 13.07.2022 (обновлено: 18:46 13.07.2022)
 
Защита обжалует арест Яшина

Защита обжалует арест депутата Яшина по делу о распространении фейков о ВС

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Защита муниципального депутата Ильи Яшина обжалует решение Басманного суда Москвы о его аресте по делу о распространении фейков про армию, сообщил журналистам его адвокат.
"Очевидно, мы будем его обжаловать", - сказал адвокат Вадим Прохоров.
Защита настаивала, что Яшин не намерен скрываться и просила ограничиться домашним арестом или другой мерой пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.
Срок ареста суд установил до 12 сентября.
Согласно материалам дела, своими действиями он нанес существенный ущерб, а также способствовал росту социальной напряженности. Сейчас следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 20:00
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России
 
ПроисшествияБучаВадим ПрохоровИлья Яшин
 
 
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