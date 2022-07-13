https://ria.ru/20220713/vzaimodeystvie-1802168715.html

Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле

Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022

Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле

Россия действует в рамках договоренностей ОПЕК+, высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:54

2022-07-13T12:54

2022-07-13T12:54

в мире

россия

саудовская аравия

сша

опек

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия действует в рамках договоренностей ОПЕК+, высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. В том числе, ведущими партнерами – такими, как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риярдом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не считает ли Кремль, что готовящийся визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и нефтяная дипломатия Вашингтона несут угрозу российским интересам.

https://ria.ru/20220713/bayden-1802168374.html

россия

саудовская аравия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, саудовская аравия, сша, опек, джо байден, дмитрий песков