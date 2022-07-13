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Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022
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Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле
Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022
Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле
Россия действует в рамках договоренностей ОПЕК+, высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:54
2022-07-13T12:54
в мире
россия
саудовская аравия
сша
опек
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия действует в рамках договоренностей ОПЕК+, высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. В том числе, ведущими партнерами – такими, как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риярдом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не считает ли Кремль, что готовящийся визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и нефтяная дипломатия Вашингтона несут угрозу российским интересам.
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в мире, россия, саудовская аравия, сша, опек, джо байден, дмитрий песков
12:54 13.07.2022
 
Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков заявил, что Москва высоко ценит отношения с Эр-Риядом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия действует в рамках договоренностей ОПЕК+, высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. В том числе, ведущими партнерами – такими, как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риярдом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не считает ли Кремль, что готовящийся визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и нефтяная дипломатия Вашингтона несут угрозу российским интересам.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
12:52
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию
 
В миреРоссияСаудовская АравияСШАОПЕКДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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