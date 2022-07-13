https://ria.ru/20220713/vzaimodeystvie-1802168715.html
Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле
Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.07.2022
Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле
Россия действует в рамках договоренностей ОПЕК+, высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:54
2022-07-13T12:54
2022-07-13T12:54
в мире
россия
саудовская аравия
сша
опек
джо байден
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/84/1559778453_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_b1a387f03ff79ed92d7bb7a4b25c92c4.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Россия действует в рамках договоренностей ОПЕК+, высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы находимся в рамках договоренностей ОПЕК+. И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами. В том числе, ведущими партнерами – такими, как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риярдом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не считает ли Кремль, что готовящийся визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и нефтяная дипломатия Вашингтона несут угрозу российским интересам.
https://ria.ru/20220713/bayden-1802168374.html
россия
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/84/1559778453_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_74f6e4ae6ab6045adcff94368b3fe876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, саудовская аравия, сша, опек, джо байден, дмитрий песков
Россия высоко ценит взаимодействие с Саудовской Аравией, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков заявил, что Москва высоко ценит отношения с Эр-Риядом