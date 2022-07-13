https://ria.ru/20220713/vengriya-1802243085.html

Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике

Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике - РИА Новости, 13.07.2022

Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:49

2022-07-13T16:49

2022-07-13T18:28

в мире

венгрия

природный газ

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg

БУДАПЕШТ, 13 июл — РИА Новости. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.По его словам, в последние дни стало ясно, что в осенне-зимний отопительный сезон Европа с большой вероятностью столкнется с нехваткой газа.Гуйяш отметил, что там в последнее время "жутко растут цены": за год стоимость электричества выросла более чем в пять раз, а на газ — более чем в шесть раз, "и этому не видно конца, изо дня в день цена на газ бьет новые рекорды"."Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров", — добавил он.Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее рассказывал, что Венгрия начала переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, сейчас венгерские газохранилища заполнены на 44%.Как сообщал пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши, глава правительства проводит совещание с кабинетом министров, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20220713/gaz-1802188511.html

https://ria.ru/20220713/vengriya-1802187573.html

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, природный газ, европа