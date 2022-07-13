https://ria.ru/20220713/vengriya-1802243085.html
Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике
Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике - РИА Новости, 13.07.2022
Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике
Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:49
2022-07-13T16:49
2022-07-13T18:28
в мире
венгрия
природный газ
европа
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БУДАПЕШТ, 13 июл — РИА Новости. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.По его словам, в последние дни стало ясно, что в осенне-зимний отопительный сезон Европа с большой вероятностью столкнется с нехваткой газа.Гуйяш отметил, что там в последнее время "жутко растут цены": за год стоимость электричества выросла более чем в пять раз, а на газ — более чем в шесть раз, "и этому не видно конца, изо дня в день цена на газ бьет новые рекорды"."Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров", — добавил он.Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее рассказывал, что Венгрия начала переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, сейчас венгерские газохранилища заполнены на 44%.Как сообщал пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши, глава правительства проводит совещание с кабинетом министров, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
https://ria.ru/20220713/gaz-1802188511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, природный газ, европа
16:49 13.07.2022 (обновлено: 18:28 13.07.2022)
Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике
Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики
БУДАПЕШТ, 13 июл — РИА Новости.
Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, заявил
на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики", — сказал Гуйяш. Трансляцию брифинга вел канал М1.
По его словам, в последние дни стало ясно, что в осенне-зимний отопительный сезон Европа с большой вероятностью столкнется с нехваткой газа.
Гуйяш отметил, что там в последнее время "жутко растут цены": за год стоимость электричества выросла более чем в пять раз, а на газ — более чем в шесть раз, "и этому не видно конца, изо дня в день цена на газ бьет новые рекорды".
"Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров", — добавил он.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
ранее рассказывал, что Венгрия
начала переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, сейчас венгерские газохранилища заполнены на 44%.
Как сообщал пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана
Берталан Хаваши, глава правительства проводит совещание с кабинетом министров, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин
, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.