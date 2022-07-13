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В Великобритании во время учений загорелся военный полигон - РИА Новости, 13.07.2022
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В Великобритании во время учений загорелся военный полигон
В Великобритании во время учений загорелся военный полигон - РИА Новости, 13.07.2022
В Великобритании во время учений загорелся военный полигон
В Великобритании на фоне продолжающейся жары загорелся военный полигон, на котором шла отработка подготовки к развертыванию войск со стрельбой, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:26
2022-07-13T15:28
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Великобритании на фоне продолжающейся жары загорелся военный полигон, на котором шла отработка подготовки к развертыванию войск со стрельбой, сообщает телеканал ITV со ссылкой на представителя МО Великобритании.Ранее сообщалось, что на этой неделе температура в отдельных частях Великобритании уже достигла 32 градусов, на выходных ожидается повышение температуры до "небывалых" для страны 40 градусов. Такие высокие температуры приводят к увеличению количества пожаров в Британии."Пожар возник во время проведения подразделениями британской армии подготовки к развертыванию… Пожары локализованы в пределах опасной зоны полигона или зоны поражения - части учебного полигона, где ведется огонь боеприпасами, и которая является недоступной для общественности", - приводит ITV слова представителя МО Британии подполковника Джулиана Смита.В сообщении отмечается, что пожары возникли в юго-западной части центральной южной Англии на равнине Солсбери, где все еще наблюдаются задымления, а также возле населенного пункта Ерчфонт и в округе Энфорд.Установившаяся на территории страны жаркая погода приводит и к другим сложностям. По информации издания Daily Mail, службы скорой помощи в Англии перегружены."У нас наблюдается нехватка сотрудников из-за роста числа случаев заболевания COVID, а также дополнительной нагрузки, вызванной продолжающейся жарой, что еще больше усложняет работу нашего персонала", - цитирует газета слова управляющего Ассоциацией руководителей скорой помощи Мартина Флаэрти.Как отмечает газета, крупный британский железнодорожный оператор Network Rail готовится к введению ограничения скорости поездов из-за риска деформации рельсов, что в свою очередь приведет к увеличению времени поездок.Ранее на прошлой неделе Агентство по здравоохранению и Метеорологическая служба Великобритании объявили второй уровень опасности из-за надвигающейся жары в Лондоне, юго-восточной и восточной Англии.Абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании был установлен в 2003 году на уровне 38,5 градуса.
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в мире, великобритания, англия, солсбери
15:26 13.07.2022 (обновлено: 15:28 13.07.2022)
 
В Великобритании во время учений загорелся военный полигон

В Великобритании из-за сильной жары произошел пожар на военном полигоне

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Великобритании на фоне продолжающейся жары загорелся военный полигон, на котором шла отработка подготовки к развертыванию войск со стрельбой, сообщает телеканал ITV со ссылкой на представителя МО Великобритании.
Ранее сообщалось, что на этой неделе температура в отдельных частях Великобритании уже достигла 32 градусов, на выходных ожидается повышение температуры до "небывалых" для страны 40 градусов. Такие высокие температуры приводят к увеличению количества пожаров в Британии.
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"Пожар возник во время проведения подразделениями британской армии подготовки к развертыванию… Пожары локализованы в пределах опасной зоны полигона или зоны поражения - части учебного полигона, где ведется огонь боеприпасами, и которая является недоступной для общественности", - приводит ITV слова представителя МО Британии подполковника Джулиана Смита.
В сообщении отмечается, что пожары возникли в юго-западной части центральной южной Англии на равнине Солсбери, где все еще наблюдаются задымления, а также возле населенного пункта Ерчфонт и в округе Энфорд.
Установившаяся на территории страны жаркая погода приводит и к другим сложностям. По информации издания Daily Mail, службы скорой помощи в Англии перегружены.
"У нас наблюдается нехватка сотрудников из-за роста числа случаев заболевания COVID, а также дополнительной нагрузки, вызванной продолжающейся жарой, что еще больше усложняет работу нашего персонала", - цитирует газета слова управляющего Ассоциацией руководителей скорой помощи Мартина Флаэрти.
Как отмечает газета, крупный британский железнодорожный оператор Network Rail готовится к введению ограничения скорости поездов из-за риска деформации рельсов, что в свою очередь приведет к увеличению времени поездок.
Ранее на прошлой неделе Агентство по здравоохранению и Метеорологическая служба Великобритании объявили второй уровень опасности из-за надвигающейся жары в Лондоне, юго-восточной и восточной Англии.
Абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании был установлен в 2003 году на уровне 38,5 градуса.
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