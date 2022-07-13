https://ria.ru/20220713/ukraina-1802146959.html

Российская авиация сбила четыре украинских самолета

Российская авиация сбила четыре украинских самолета - РИА Новости, 13.07.2022

Российская авиация сбила четыре украинских самолета

Еще четыре украинских военных самолета сбиты российскими боевыми летчиками и средствами ПВО, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:57

2022-07-13T11:57

2022-07-13T12:27

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще четыре украинских военных самолета сбиты российскими боевыми летчиками и средствами ПВО, сообщило министерство обороны РФ."Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны", - отмечает МО РФ.Также сбиты 9 беспилотников, 18 снарядов РСЗО "Ураган", перехвачено 5 ракет "Точка-У" в ЛНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, николаевская область, су-25, су-24, миг-29