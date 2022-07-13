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Российская авиация сбила четыре украинских самолета - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация сбила четыре украинских самолета
Российская авиация сбила четыре украинских самолета - РИА Новости, 13.07.2022
Российская авиация сбила четыре украинских самолета
Еще четыре украинских военных самолета сбиты российскими боевыми летчиками и средствами ПВО, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:57
2022-07-13T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
николаевская область
су-25
су-24
миг-29
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще четыре украинских военных самолета сбиты российскими боевыми летчиками и средствами ПВО, сообщило министерство обороны РФ."Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны", - отмечает МО РФ.Также сбиты 9 беспилотников, 18 снарядов РСЗО "Ураган", перехвачено 5 ракет "Точка-У" в ЛНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, николаевская область, су-25, су-24, миг-29
11:57 13.07.2022 (обновлено: 12:27 13.07.2022)
 
Российская авиация сбила четыре украинских самолета

Минобороны: в ДНР российская авиация сбила два украинских Су-25, Су-24, МиГ-29

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще четыре украинских военных самолета сбиты российскими боевыми летчиками и средствами ПВО, сообщило министерство обороны РФ.
"Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны", - отмечает МО РФ.
Также сбиты 9 беспилотников, 18 снарядов РСЗО "Ураган", перехвачено 5 ракет "Точка-У" в ЛНР и Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНиколаевская областьСу-25Су-24МиГ-29
 
 
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