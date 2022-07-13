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Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
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Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году
Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году - РИА Новости, 13.07.2022
Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году
Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:11
2022-07-13T16:12
туризм
сухум
россия
абхазия
аэропорт
туристы
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строительство
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания."Уже определен инвестор, который готов вложиться в строительство и обновление аэропортового комплекса. Если реализация проекта будет проходить без сбоев, то воздушная гавань встретит первых пассажиров уже через два года", — заявил Бжания.Он отметил, что на данный момент также ведется работа по упрощению перехода через российско-абхазскую границу на контрольно-пропускном пункте в Псоу.Ожидается, что к 2024 году, помимо открытия аэропорта в Сухуме, организуют и свободное перемещение через КПП туристов из России.
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сухум, россия, абхазия, аэропорт, туристы, новости - туризм, строительство, туризм
15:11 13.07.2022 (обновлено: 16:12 13.07.2022)
 
Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году

Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных рейсов уже в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания.
"Уже определен инвестор, который готов вложиться в строительство и обновление аэропортового комплекса. Если реализация проекта будет проходить без сбоев, то воздушная гавань встретит первых пассажиров уже через два года", — заявил Бжания.
Он отметил, что на данный момент также ведется работа по упрощению перехода через российско-абхазскую границу на контрольно-пропускном пункте в Псоу.
Ожидается, что к 2024 году, помимо открытия аэропорта в Сухуме, организуют и свободное перемещение через КПП туристов из России.
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