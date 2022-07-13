https://ria.ru/20220713/sukhum-1802203064.html

Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году

Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году - РИА Новости, 13.07.2022

Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году

Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:11

2022-07-13T15:11

2022-07-13T16:12

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания."Уже определен инвестор, который готов вложиться в строительство и обновление аэропортового комплекса. Если реализация проекта будет проходить без сбоев, то воздушная гавань встретит первых пассажиров уже через два года", — заявил Бжания.Он отметил, что на данный момент также ведется работа по упрощению перехода через российско-абхазскую границу на контрольно-пропускном пункте в Псоу.Ожидается, что к 2024 году, помимо открытия аэропорта в Сухуме, организуют и свободное перемещение через КПП туристов из России.

https://ria.ru/20220712/egipet-1801910576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сухум, россия, абхазия, аэропорт, туристы, новости - туризм, строительство, туризм