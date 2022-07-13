https://ria.ru/20220713/sukhum-1802203064.html
Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году
Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году - РИА Новости, 13.07.2022
Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году
Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:11
2022-07-13T15:11
2022-07-13T16:12
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания."Уже определен инвестор, который готов вложиться в строительство и обновление аэропортового комплекса. Если реализация проекта будет проходить без сбоев, то воздушная гавань встретит первых пассажиров уже через два года", — заявил Бжания.Он отметил, что на данный момент также ведется работа по упрощению перехода через российско-абхазскую границу на контрольно-пропускном пункте в Псоу.Ожидается, что к 2024 году, помимо открытия аэропорта в Сухуме, организуют и свободное перемещение через КПП туристов из России.
https://ria.ru/20220712/egipet-1801910576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сухум, россия, абхазия, аэропорт, туристы, новости - туризм, строительство, туризм
15:11 13.07.2022 (обновлено: 16:12 13.07.2022)
Аэропорт Сухума могут открыть уже в 2024 году
Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных рейсов уже в 2024 году
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Аэропорт Сухума могут открыть для приема международных пассажирских рейсов уже в 2024 году. Об этом сообщил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания.
"Уже определен инвестор, который готов вложиться в строительство и обновление аэропортового комплекса. Если реализация проекта будет проходить без сбоев, то воздушная гавань встретит первых пассажиров уже через два года", — заявил Бжания.
Он отметил, что на данный момент также ведется работа по упрощению перехода через российско-абхазскую границу на контрольно-пропускном пункте в Псоу.
Ожидается, что к 2024 году, помимо открытия аэропорта в Сухуме, организуют и свободное перемещение через КПП туристов из России.