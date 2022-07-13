https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html
США считают, что блокады Калининграда не существует
США считают, что блокады Калининграда не существует - РИА Новости, 13.07.2022
США считают, что блокады Калининграда не существует
США считают, что блокады Калининграда не существует, люди и товары могут попадать туда из основной части РФ различными маршрутами, заявляет госдеп. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:07
2022-07-13T23:07
2022-07-13T23:07
калининград
россия
сша
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США считают, что блокады Калининграда не существует, люди и товары могут попадать туда из основной части РФ различными маршрутами, заявляет госдеп.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии."Важно отметить, что нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. Между основной частью РФ и Калининградом продолжаются перевозки пассажиров по различным маршрутам, а также доставка гуманитарных грузов и большинства других товаров", - говорится в распространенном комментарии пресс-службы госдепа.США приветствуют действия Литвы по установлению санкционных мер против РФ, заявили в ведомстве.Ранее калининградские власти заявляли, что регион устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву в том виде, каким он был до 17 июня, до введения ограничений.
https://ria.ru/20220711/kaliningrad-1801663552.html
https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802242539.html
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калининград, россия, сша, еврокомиссия, санкции в отношении россии
США считают, что блокады Калининграда не существует
Госдеп США считает, что блокады Калининграда не существует