Рейтинг@Mail.ru
США считают, что блокады Калининграда не существует - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html
США считают, что блокады Калининграда не существует
США считают, что блокады Калининграда не существует - РИА Новости, 13.07.2022
США считают, что блокады Калининграда не существует
США считают, что блокады Калининграда не существует, люди и товары могут попадать туда из основной части РФ различными маршрутами, заявляет госдеп. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:07
2022-07-13T23:07
калининград
россия
сша
еврокомиссия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США считают, что блокады Калининграда не существует, люди и товары могут попадать туда из основной части РФ различными маршрутами, заявляет госдеп.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии."Важно отметить, что нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. Между основной частью РФ и Калининградом продолжаются перевозки пассажиров по различным маршрутам, а также доставка гуманитарных грузов и большинства других товаров", - говорится в распространенном комментарии пресс-службы госдепа.США приветствуют действия Литвы по установлению санкционных мер против РФ, заявили в ведомстве.Ранее калининградские власти заявляли, что регион устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву в том виде, каким он был до 17 июня, до введения ограничений.
https://ria.ru/20220711/kaliningrad-1801663552.html
https://ria.ru/20220713/kaliningrad-1802242539.html
калининград
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, россия, сша, еврокомиссия, санкции в отношении россии
23:07 13.07.2022
 
США считают, что блокады Калининграда не существует

Госдеп США считает, что блокады Калининграда не существует

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. США считают, что блокады Калининграда не существует, люди и товары могут попадать туда из основной части РФ различными маршрутами, заявляет госдеп.
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:05
Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград
Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.
"Важно отметить, что нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. Между основной частью РФ и Калининградом продолжаются перевозки пассажиров по различным маршрутам, а также доставка гуманитарных грузов и большинства других товаров", - говорится в распространенном комментарии пресс-службы госдепа.
США приветствуют действия Литвы по установлению санкционных мер против РФ, заявили в ведомстве.
Ранее калининградские власти заявляли, что регион устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву в том виде, каким он был до 17 июня, до введения ограничений.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 16:47
ЕК рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград
 
КалининградРоссияСШАЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала