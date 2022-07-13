16:34 13.07.2022 (обновлено: 16:45 13.07.2022)
Белый дом опроверг слова Салливана о планах США по консульству в Иерусалиме
Белый дом опроверг слова Салливана о планах США открыть консульство в Восточном Иерусалиме
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оговорился о желании Вашингтона открыть консульство в Восточном Иерусалиме, заявили в среду в Белом доме.
"Джейк Салливан оговорился, когда отвечал на вопрос о планах по открытию консульства в Восточном Иерусалиме", - отмечается в сообщении.
Как уточняется, Салливан говорил о заинтересованности США в изучении возможностей работы консульства в Иерусалиме, а не открытия его в Восточном Иерусалиме.
В среду Салливан на вопрос журналистов о планах США возобновить работу консульства в Восточном Иерусалиме ответил, что что Соединенные Штаты изучают такую возможность.
В июне израильские СМИ писали, что госдепартамент США по-прежнему заинтересован в открытии консульства для палестинцев в Восточном Иерусалиме, закрытом администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа, и рассматривает придание отдельного статуса консульскому отделу по палестинским вопросам как шаг в этом направлении.
Американское консульство работало в Восточном Иерусалиме на протяжении десятилетий и де-факто было главным диппредставительством страны для палестинцев, пока не было упразднено администрацией Дональда Трампа.
Израиль не согласен с возобновлением работы в Иерусалиме консульства США для палестинцев. В сентябре глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что открытие консульства США в Восточном Иерусалиме - плохая идея, потому что такое решение Вашингтона может дестабилизировать политическую ситуацию в Израиле и будет представлять из себя "неверный посыл".
Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.