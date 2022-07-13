https://ria.ru/20220713/ssha-1802237423.html

Белый дом опроверг слова Салливана о планах США по консульству в Иерусалиме

Белый дом опроверг слова Салливана о планах США по консульству в Иерусалиме - РИА Новости, 13.07.2022

Белый дом опроверг слова Салливана о планах США по консульству в Иерусалиме

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оговорился о желании Вашингтона открыть консульство в Восточном Иерусалиме, заявили в среду... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:34

2022-07-13T16:34

2022-07-13T16:45

в мире

сша

восточный иерусалим

иерусалим

мид израиля‎

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оговорился о желании Вашингтона открыть консульство в Восточном Иерусалиме, заявили в среду в Белом доме.Как уточняется, Салливан говорил о заинтересованности США в изучении возможностей работы консульства в Иерусалиме, а не открытия его в Восточном Иерусалиме.В среду Салливан на вопрос журналистов о планах США возобновить работу консульства в Восточном Иерусалиме ответил, что что Соединенные Штаты изучают такую возможность.В июне израильские СМИ писали, что госдепартамент США по-прежнему заинтересован в открытии консульства для палестинцев в Восточном Иерусалиме, закрытом администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа, и рассматривает придание отдельного статуса консульскому отделу по палестинским вопросам как шаг в этом направлении.Американское консульство работало в Восточном Иерусалиме на протяжении десятилетий и де-факто было главным диппредставительством страны для палестинцев, пока не было упразднено администрацией Дональда Трампа.Израиль не согласен с возобновлением работы в Иерусалиме консульства США для палестинцев. В сентябре глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что открытие консульства США в Восточном Иерусалиме - плохая идея, потому что такое решение Вашингтона может дестабилизировать политическую ситуацию в Израиле и будет представлять из себя "неверный посыл".Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

https://ria.ru/20220525/prosba-1790745181.html

https://ria.ru/20220513/protest-1788456178.html

сша

восточный иерусалим

иерусалим

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в мире, сша, восточный иерусалим, иерусалим, мид израиля‎, яир лапид (министр иностранных дел израиля), дональд трамп