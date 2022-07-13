https://ria.ru/20220713/sanktsii-1802314398.html

Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС

Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС - РИА Новости, 14.07.2022

Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС

Седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, передает Reuters слова премьер-министра Чехии... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-13T23:42

2022-07-13T23:42

2022-07-14T00:02

россия

евросоюз

еврокомиссия

украина

в мире

санкции

чехия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, передает Reuters слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы."Ожидается, что новые санкции, разработку которых в настоящий момент завершает Еврокомиссия, коснутся импорта золота из России, расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта, а также будут распространены на больше число физических лиц", — заявил политик.Фиала подчеркнул, что включить энергетику в новый пакет ограничительных мер будет проблематично, поскольку некоторые европейские страны зависят от российского газа. Чешская Республика входит в число государств, которые в значительной степени полагаются на топливо из России."Необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции будут оказывать больший эффект на Россию, чем на страны, которые их вводят", — утверждает Фиала.Премьер-министр поддержал идею стран — членов ЕС начать совместные закупки газа на фоне усиления энергокризиса, однако предупредил, что ее может быть сложно реализовать как с технической, так и с административной точек зрения.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220711/neft-1801603680.html

https://ria.ru/20220713/sanktsii-1802094513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, евросоюз, еврокомиссия, украина, в мире, санкции, чехия, санкции в отношении россии, экономика