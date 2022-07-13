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Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС - РИА Новости, 14.07.2022
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Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС
Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС - РИА Новости, 14.07.2022
Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС
Седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, передает Reuters слова премьер-министра Чехии... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-13T23:42
2022-07-14T00:02
россия
евросоюз
еврокомиссия
украина
в мире
санкции
чехия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, передает Reuters слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы."Ожидается, что новые санкции, разработку которых в настоящий момент завершает Еврокомиссия, коснутся импорта золота из России, расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта, а также будут распространены на больше число физических лиц", — заявил политик.Фиала подчеркнул, что включить энергетику в новый пакет ограничительных мер будет проблематично, поскольку некоторые европейские страны зависят от российского газа. Чешская Республика входит в число государств, которые в значительной степени полагаются на топливо из России."Необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции будут оказывать больший эффект на Россию, чем на страны, которые их вводят", — утверждает Фиала.Премьер-министр поддержал идею стран — членов ЕС начать совместные закупки газа на фоне усиления энергокризиса, однако предупредил, что ее может быть сложно реализовать как с технической, так и с административной точек зрения.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, украина, в мире, санкции, чехия, санкции в отношении россии, экономика
23:42 13.07.2022 (обновлено: 00:02 14.07.2022)
 
Премьер Чехии исключил внесение поставок газа из России в пакет санкций ЕС

Премьер Чехии Фиала: ограничения на поставки российского газа не войдут в новые санкции ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, передает Reuters слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы.
"Ожидается, что новые санкции, разработку которых в настоящий момент завершает Еврокомиссия, коснутся импорта золота из России, расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта, а также будут распространены на больше число физических лиц", — заявил политик.
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Фиала подчеркнул, что включить энергетику в новый пакет ограничительных мер будет проблематично, поскольку некоторые европейские страны зависят от российского газа. Чешская Республика входит в число государств, которые в значительной степени полагаются на топливо из России.
"Необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции будут оказывать больший эффект на Россию, чем на страны, которые их вводят", — утверждает Фиала.
Премьер-министр поддержал идею стран — членов ЕС начать совместные закупки газа на фоне усиления энергокризиса, однако предупредил, что ее может быть сложно реализовать как с технической, так и с административной точек зрения.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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