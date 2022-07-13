https://ria.ru/20220713/polnolunie-1802125852.html
Полная луна в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
Полная луна в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.07.2022
Полная луна в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
Полная луна освещает ночное небо над Буэнос-Айресом. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:00
2022-07-13T23:00
2022-07-13T23:35
космос - риа наука
буэнос-айрес (город)
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Полная луна освещает ночное небо над Буэнос-Айресом.
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Полная луна освещает ночное небо над Буэнос-Айресом
LIVE: Полная луна освещает ночное небо над Буэнос-Айресом
2022-07-13T23:00
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PT211M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, буэнос-айрес (город), видео
Полная луна в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
Полная луна освещает ночное небо над Буэнос-Айресом.
2022-07-13T23:00
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PT211M06S
23:00 13.07.2022 (обновлено: 23:35 13.07.2022)
Полная луна в небе над Буэнос-Айресом. Прямая трансляция
Полная луна освещает ночное небо над Буэнос-Айресом.