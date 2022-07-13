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Москвичам пообещали теплую погоду на выходных - РИА Новости, 13.07.2022
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Москвичам пообещали теплую погоду на выходных
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных - РИА Новости, 13.07.2022
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных
Теплая погода до плюс 22 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:10
2022-07-13T11:10
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Теплая погода до плюс 22 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В субботу, при переменной облачности, существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной, в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области температура может быть и ниже плюс 10 градусов. Дневная температура плюс 20-22 градуса в Москве, и от плюс 18 до 23 градусов по Московской области", - рассказала Позднякова.В воскресенье, по словам синоптика, температурный фон останется таким же, местами ближе к вечеру может пройти небольшой кратковременный дождь."Фон температуры воздуха будет чуть ниже климатической нормы на 1,5-2 градуса за счет того, что ночь для июля месяца будет прохладной", - добавила Поздянкова.
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москва, московская область (подмосковье), общество, погода
11:10 13.07.2022
 
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Москвичам пообещали на выходных температуру до плюс 22 градусов и кратковременные дожди

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Теплая погода до плюс 22 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу, при переменной облачности, существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной, в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области температура может быть и ниже плюс 10 градусов. Дневная температура плюс 20-22 градуса в Москве, и от плюс 18 до 23 градусов по Московской области", - рассказала Позднякова.
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В воскресенье, по словам синоптика, температурный фон останется таким же, местами ближе к вечеру может пройти небольшой кратковременный дождь.
"Фон температуры воздуха будет чуть ниже климатической нормы на 1,5-2 градуса за счет того, что ночь для июля месяца будет прохладной", - добавила Поздянкова.
 
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