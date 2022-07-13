https://ria.ru/20220713/pogoda-1802136455.html

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных - РИА Новости, 13.07.2022

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Теплая погода до плюс 22 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:10

2022-07-13T11:10

2022-07-13T11:10

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Теплая погода до плюс 22 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В субботу, при переменной облачности, существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной, в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области температура может быть и ниже плюс 10 градусов. Дневная температура плюс 20-22 градуса в Москве, и от плюс 18 до 23 градусов по Московской области", - рассказала Позднякова.В воскресенье, по словам синоптика, температурный фон останется таким же, местами ближе к вечеру может пройти небольшой кратковременный дождь."Фон температуры воздуха будет чуть ниже климатической нормы на 1,5-2 градуса за счет того, что ночь для июля месяца будет прохладной", - добавила Поздянкова.

https://ria.ru/20220713/luna-1802132512.html

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода