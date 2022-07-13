https://ria.ru/20220713/peregovory-1802311229.html

Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу"

Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022

Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу"

Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по "зерновому вопросу", поблагодарил ООН за усилия. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T23:06

2022-07-13T23:06

2022-07-13T23:06

цены на нефть

хулуси акар

турция

москва

стамбул

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по "зерновому вопросу", поблагодарил ООН за усилия.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

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турция

москва

стамбул

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Евгения Нефедова

цены на нефть, хулуси акар, турция, москва, стамбул, владимир зеленский