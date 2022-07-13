Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу"
Зеленский заявил о достигнутом прогрессе на переговорах по экспорту зерна в Стамбуле
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по "зерновому вопросу", поблагодарил ООН за усилия.
"Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия... Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН", - сказал Зеленский в видеообращении.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".