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Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022
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Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу"
Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 13.07.2022
Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу"
Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по "зерновому вопросу", поблагодарил ООН за усилия. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:06
2022-07-13T23:06
цены на нефть
хулуси акар
турция
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стамбул
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по "зерновому вопросу", поблагодарил ООН за усилия.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
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цены на нефть, хулуси акар, турция, москва, стамбул, владимир зеленский
23:06 13.07.2022
 
Зеленский прокомментировал переговоры в Турции по "зерновому вопросу"

Зеленский заявил о достигнутом прогрессе на переговорах по экспорту зерна в Стамбуле

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед парламентом Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сообщила о прогрессе в переговорах в Турции по "зерновому вопросу", поблагодарил ООН за усилия.
"Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия... Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН", - сказал Зеленский в видеообращении.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
Город Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 20:43
В Стамбуле создадут координационный центр по "зерновому вопросу"
 
Цены на нефтьХулуси АкарТурцияМоскваСтамбулВладимир Зеленский
 
 
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