https://ria.ru/20220713/peregovory-1802137583.html

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну - РИА Новости, 13.07.2022

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну

Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:15

2022-07-13T11:15

2022-07-13T12:04

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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Раскрыть, где именно пройдет встреча, он отказался.Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах города, но их строго предупредили о том, что любая съемка запрещена. Всю информацию обещает предоставить Министерство обороны Турции.По словам дипломатического источника РИА Новости, надежды на то, что стороны смогут достичь консенсуса, довольно большие. Ожидается, что переговоры начнутся в 14:00 мск.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220713/zerno-1802103325.html

https://ria.ru/20220705/zerno-1800522149.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, стамбул