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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну - РИА Новости, 13.07.2022
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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну - РИА Новости, 13.07.2022
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну
Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:15
2022-07-13T12:04
в мире
турция
стамбул
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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Раскрыть, где именно пройдет встреча, он отказался.Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах города, но их строго предупредили о том, что любая съемка запрещена. Всю информацию обещает предоставить Министерство обороны Турции.По словам дипломатического источника РИА Новости, надежды на то, что стороны смогут достичь консенсуса, довольно большие. Ожидается, что переговоры начнутся в 14:00 мск.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802103325.html
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в мире, турция, стамбул
11:15 13.07.2022 (обновлено: 12:04 13.07.2022)
 
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерновому вопросу

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле . Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Раскрыть, где именно пройдет встреча, он отказался.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
08:08
Источник высоко оценил шанс на консенсус по зерновому вопросу
Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах города, но их строго предупредили о том, что любая съемка запрещена. Всю информацию обещает предоставить Министерство обороны Турции.
По словам дипломатического источника РИА Новости, надежды на то, что стороны смогут достичь консенсуса, довольно большие. Ожидается, что переговоры начнутся в 14:00 мск.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Зерно - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:01
Эрдоган надеется решить зерновую проблему с Путиным и Зеленским
 
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