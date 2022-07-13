https://ria.ru/20220713/peregovory-1802137583.html
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну - РИА Новости, 13.07.2022
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну
Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:15
2022-07-13T11:15
2022-07-13T12:04
в мире
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стамбул
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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Раскрыть, где именно пройдет встреча, он отказался.Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах города, но их строго предупредили о том, что любая съемка запрещена. Всю информацию обещает предоставить Министерство обороны Турции.По словам дипломатического источника РИА Новости, надежды на то, что стороны смогут достичь консенсуса, довольно большие. Ожидается, что переговоры начнутся в 14:00 мск.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/zerno-1802103325.html
https://ria.ru/20220705/zerno-1800522149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул
11:15 13.07.2022 (обновлено: 12:04 13.07.2022)
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерну
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по зерновому вопросу
СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Российская делегация приехала в Стамбул, где обсудит с представителями Турции, Украины и ООН зерновой вопрос, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Раскрыть, где именно пройдет встреча, он отказался.
Журналисты с раннего утра собираются на центральных улицах города, но их строго предупредили о том, что любая съемка запрещена. Всю информацию обещает предоставить Министерство обороны Турции.
По словам дипломатического источника РИА Новости, надежды на то, что стороны смогут достичь консенсуса, довольно большие. Ожидается, что переговоры начнутся в 14:00 мск.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию
в блокаде черноморских портов. Москва
это категорически отвергает и указывает, что Киев
сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря
.
Владимир Путин
, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.