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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/panteleymonovka-1802098434.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:26
2022-07-13T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
06:26 13.07.2022 (обновлено: 06:33 13.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в жилом доме
Разбитое окно в жилом доме - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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