https://ria.ru/20220713/panteleymonovka-1802098434.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:26

2022-07-13T06:26

2022-07-13T06:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.10 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html

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донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика