Зеленский хочет запретить очное обучение до окончания военного положения
Зеленский попросил Правительство запретить очное обучение до окончания военного положения
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать обращение граждан в петиции о запрете очного образования во всех учебных заведениях до окончания военного положения, ответ опубликован на сайте Зеленского в среду.
Петиция была подана 8 июня гражданкой Марией Горшеневой. На момент прекращения сбора подписей петиция набрала 26 654 из из необходимых 25 тысяч. При этом первый замминистра образования и науки Андрей Витренко сообщал о возвращении школьников за парты уже с 1 сентября этого года.
"Я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского.
При этом он отметил, что законом Украины "Об образовании" продиктовано, что субъект образовательной деятельности наделен правом автономии самоуправления - самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения относительно академических, организационных, финансовых, кадровых и других вопросов, производимых в порядке и пределах, определенных законом.
Политику в сфере образования, как следует из ответа Зеленского, определяет Верховная рада, а реализует кабмин вместе с минобразования и органами местного самоуправления.