https://ria.ru/20220713/obuchenie-1802272540.html

Зеленский хочет запретить очное обучение до окончания военного положения

Зеленский хочет запретить очное обучение до окончания военного положения - РИА Новости, 13.07.2022

Зеленский хочет запретить очное обучение до окончания военного положения

Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать обращение граждан в петиции о запрете очного образования во всех... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:55

2022-07-13T18:55

2022-07-13T18:55

украина

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю проработать обращение граждан в петиции о запрете очного образования во всех учебных заведениях до окончания военного положения, ответ опубликован на сайте Зеленского в среду.Петиция была подана 8 июня гражданкой Марией Горшеневой. На момент прекращения сбора подписей петиция набрала 26 654 из из необходимых 25 тысяч. При этом первый замминистра образования и науки Андрей Витренко сообщал о возвращении школьников за парты уже с 1 сентября этого года.При этом он отметил, что законом Украины "Об образовании" продиктовано, что субъект образовательной деятельности наделен правом автономии самоуправления - самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения относительно академических, организационных, финансовых, кадровых и других вопросов, производимых в порядке и пределах, определенных законом.Политику в сфере образования, как следует из ответа Зеленского, определяет Верховная рада, а реализует кабмин вместе с минобразования и органами местного самоуправления.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр