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Украина хочет создать алгоритм функционирования навигации в Черном море - РИА Новости, 13.07.2022
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Украина хочет создать алгоритм функционирования навигации в Черном море
Украина хочет создать алгоритм функционирования навигации в Черном море - РИА Новости, 13.07.2022
Украина хочет создать алгоритм функционирования навигации в Черном море
Украина на переговорах по зерну в Стамбуле предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:33
2022-07-13T23:33
хулуси акар
турция
москва
стамбул
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украина на переговорах по зерну в Стамбуле предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта украинского зерна, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.По его словам, по результатам сегодняшней встречи "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", который будет располагаться в Стамбуле. "Его задачей будет обеспечение общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", - пояснил он.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
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хулуси акар, турция, москва, стамбул
23:33 13.07.2022
 
Украина хочет создать алгоритм функционирования навигации в Черном море

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина предложила создать алгоритм навигации в Черном море

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЧайки над Черным морем во время шторма
Чайки над Черным морем во время шторма - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украина на переговорах по зерну в Стамбуле предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море для обеспечения экспорта украинского зерна, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Безопасность Украины в Черном море - приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Именно поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море. Это позволит обеспечить экспорт украинского зерна и гарантирует продовольственную безопасность миллионам людей по всему миру", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
По его словам, по результатам сегодняшней встречи "стороны договорились сформировать Совместный координационный центр под эгидой ООН", который будет располагаться в Стамбуле. "Его задачей будет обеспечение общего мониторинга и координации безопасной навигации в Черном море", - пояснил он.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
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