https://ria.ru/20220713/lugansk-1802307486.html

ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску

ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022

ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску

ПВО союзных сил России и ЛНР отражают украинские ракетные удары по Луганску, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:15

2022-07-13T22:15

2022-07-13T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

владимир путин

андрей марочко

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. ПВО союзных сил России и ЛНР отражают украинские ракетные удары по Луганску, передает корреспондент РИА Новости.Город и его окрестности вновь подвергаются ракетным обстрелам со стороны ВСУ. На видео агентства показано, как войска сбивают цель в небе.Приблизительно в 21:25 был зафиксирован пуск зенитной ракеты с земли по воздушной цели к западу от города. В течение десяти минут была запущена еще одна зенитная ракета на том же направлении.Украинская армия уже нанесла ракетный удар по Луганску накануне вечером, в 23:35. По словам представителя Народной милиции Андрея Марочко, целью была военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города, а ракеты выпустили с позиций ВСУ в районе Часова Яра. В Киеве утверждают, что применили американскую РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганск, владимир путин, андрей марочко, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины