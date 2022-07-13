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ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/lugansk-1802307486.html
ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску
ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску - РИА Новости, 13.07.2022
ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску
ПВО союзных сил России и ЛНР отражают украинские ракетные удары по Луганску, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:15
2022-07-13T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
владимир путин
андрей марочко
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. ПВО союзных сил России и ЛНР отражают украинские ракетные удары по Луганску, передает корреспондент РИА Новости.Город и его окрестности вновь подвергаются ракетным обстрелам со стороны ВСУ. На видео агентства показано, как войска сбивают цель в небе.Приблизительно в 21:25 был зафиксирован пуск зенитной ракеты с земли по воздушной цели к западу от города. В течение десяти минут была запущена еще одна зенитная ракета на том же направлении.Украинская армия уже нанесла ракетный удар по Луганску накануне вечером, в 23:35. По словам представителя Народной милиции Андрея Марочко, целью была военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города, а ракеты выпустили с позиций ВСУ в районе Часова Яра. В Киеве утверждают, что применили американскую РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
россия
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в мире, луганск, владимир путин, андрей марочко, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
22:15 13.07.2022 (обновлено: 22:34 13.07.2022)
 
ПВО союзных сил отражают украинские ракетные удары по Луганску

ПВО союзных сил России и ЛНР отражают украинские ракетные удары по Луганску

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. ПВО союзных сил России и ЛНР отражают украинские ракетные удары по Луганску, передает корреспондент РИА Новости.
Город и его окрестности вновь подвергаются ракетным обстрелам со стороны ВСУ. На видео агентства показано, как войска сбивают цель в небе.
Приблизительно в 21:25 был зафиксирован пуск зенитной ракеты с земли по воздушной цели к западу от города. В течение десяти минут была запущена еще одна зенитная ракета на том же направлении.
Украинская армия уже нанесла ракетный удар по Луганску накануне вечером, в 23:35. По словам представителя Народной милиции Андрея Марочко, целью была военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города, а ракеты выпустили с позиций ВСУ в районе Часова Яра. В Киеве утверждают, что применили американскую РСЗО HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскВладимир ПутинАндрей МарочкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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