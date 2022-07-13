https://ria.ru/20220713/lugansk-1802190230.html

В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов

В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов - РИА Новости, 13.07.2022

В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило, что украинские войска ночью... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:13

2022-07-13T14:13

2022-07-13T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило, что украинские войска ночью выпустили по Луганску две ракеты "Точка-У"."Силами нашей ПВО обе ракеты были поражены на подлете к Луганску", — говорится в Telegram-канале ведомства.В представительстве отметили, что первая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая — с осколочно-фугасной боевой частью — сдетонировала при падении."В результате разрыва получили повреждения десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередач. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", — добавили в СЦКК.Украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску накануне вечером, в 23:35. По словам представителя Народной милиции Андрея Марочко, целью была военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города, а ракеты выпустили с позиций ВСУ в районе Часова Яра. В Киеве утверждают, что применили американскую РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220713/donbass-1802107021.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире