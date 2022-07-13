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В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/lugansk-1802190230.html
В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов
В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов - РИА Новости, 13.07.2022
В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило, что украинские войска ночью... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:13
2022-07-13T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило, что украинские войска ночью выпустили по Луганску две ракеты "Точка-У"."Силами нашей ПВО обе ракеты были поражены на подлете к Луганску", — говорится в Telegram-канале ведомства.В представительстве отметили, что первая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая — с осколочно-фугасной боевой частью — сдетонировала при падении."В результате разрыва получили повреждения десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередач. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", — добавили в СЦКК.Украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску накануне вечером, в 23:35. По словам представителя Народной милиции Андрея Марочко, целью была военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города, а ракеты выпустили с позиций ВСУ в районе Часова Яра. В Киеве утверждают, что применили американскую РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220713/donbass-1802107021.html
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в мире
14:13 13.07.2022 (обновлено: 14:40 13.07.2022)
 
В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов

Выпущенная ночью по Луганску "Точка-У" сдетонировала и повредила десять домов

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Луганска ракетой "Точка-У"
Последствия обстрела Луганска ракетой Точка-У - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Луганска ракетой "Точка-У"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило, что украинские войска ночью выпустили по Луганску две ракеты "Точка-У".
"Силами нашей ПВО обе ракеты были поражены на подлете к Луганску", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В представительстве отметили, что первая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая — с осколочно-фугасной боевой частью — сдетонировала при падении.
"В результате разрыва получили повреждения десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередач. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", — добавили в СЦКК.
Сотрудник СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
08:53Специальная военная операция на Украине
В ЛНР рассказали о последствиях украинских обстрелов по Луганску
Украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску накануне вечером, в 23:35. По словам представителя Народной милиции Андрея Марочко, целью была военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города, а ракеты выпустили с позиций ВСУ в районе Часова Яра. В Киеве утверждают, что применили американскую РСЗО HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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