14:13 13.07.2022 (обновлено: 14:40 13.07.2022)
В Луганске из-за детонации перехваченной "Точки-У" пострадали десять домов
Выпущенная ночью по Луганску "Точка-У" сдетонировала и повредила десять домов
Последствия обстрела Луганска ракетой "Точка-У"
ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подтвердило, что украинские войска ночью выпустили по Луганску две ракеты "Точка-У".
"Силами нашей ПВО обе ракеты были поражены на подлете к Луганску", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В представительстве отметили, что первая ракета, предположительно учебная, упала в пригороде Луганска. Вторая — с осколочно-фугасной боевой частью — сдетонировала при падении.
"В результате разрыва получили повреждения десять одноэтажных жилых домов, легковой автомобиль и линия электропередач. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", — добавили в СЦКК.
Украинская армия нанесла ракетный удар по Луганску накануне вечером, в 23:35. По словам представителя Народной милиции Андрея Марочко, целью была военная часть ПВО, которая обеспечивает безопасность города, а ракеты выпустили с позиций ВСУ в районе Часова Яра. В Киеве утверждают, что применили американскую РСЗО HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР уже полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.