https://ria.ru/20220713/lnr-1802260027.html

Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР

Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР - РИА Новости, 13.07.2022

Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР

Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник назвал смелым политическим шагом признание ЛНР со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:57

2022-07-13T17:57

2022-07-13T17:57

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник назвал смелым политическим шагом признание ЛНР со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР."Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным", - написал Пасечник в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220713/dipotnosheniya-1802089250.html

луганская народная республика

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