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Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР - РИА Новости, 13.07.2022
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Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР
Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР - РИА Новости, 13.07.2022
Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР
Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник назвал смелым политическим шагом признание ЛНР со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:57
2022-07-13T17:57
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник назвал смелым политическим шагом признание ЛНР со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР."Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным", - написал Пасечник в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
17:57 13.07.2022
 
Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР

Глава ЛНР Пасечник назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник назвал смелым политическим шагом признание ЛНР со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР.
"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным", - написал Пасечник в Telegram-канале.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 00:21
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник
 
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