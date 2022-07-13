Более 300 мастеров кружевоплетения посетят фестиваль "Vita Lace" в Вологде
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиБолее 300 мастеров кружевоплетения приедут в Вологду на фестиваль "Vita Lace"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Более 300 мастеров кружевоплетения приедут в Вологду на фестиваль "Vita Lace"
ВОЛОГДА, 13 июл — РИА Новости. Международный фестиваль кружева "Vita Lace" пройдет в Вологде 14-17 июля после четырехлетнего перерыва, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
В этом году фестиваль, дважды переносившийся из-за эпидемиологических ограничений, состоится в четвертый раз, в нем примут участие мастера кружевоплетения, художники, исследователи кружева из 23 регионов России, Донецкой народной республики, Эстонии, Узбекистана и Польши.
В этом году фестиваль, дважды переносившийся из-за эпидемиологических ограничений, состоится в четвертый раз, в нем примут участие мастера кружевоплетения, художники, исследователи кружева из 23 регионов России, Донецкой народной республики, Эстонии, Узбекистана и Польши.
"В объявленный президентом Год культурного наследия народов России центральной темой кружевного форума станут истоки как обращение к корням, древним промыслам. Теме истоков будет посвящена и масштабная выставка конкурсных работ, которая будет работать в Юго-Западной башне вологодского кремля", - приводит пресс-служба слова первого замгубернатора области Антона Кольцова.
В ходе фестиваля пройдут множество мастер-классов, лекций, круглых столов, а также ярмарка-продажа изделий народных промыслов.
Как отметила директор вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева, наиболее зрелищным мероприятием фестиваля станет акция массового кружевоплетения. В ней примут участие 250 мастеров кружевоплетения, из 350-ти, заявившихся на участие в фестивале.
"В этом году она называется "Кружевная ассамблея", она посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I. В пространстве вологодского кремля в течение двух часов кружевницы будут выплетать символы российской императорской семьи – вензель и корону", - сказала Евсеева.