https://ria.ru/20220713/kruzhevopletenie-1802235992.html

Более 300 мастеров кружевоплетения посетят фестиваль "Vita Lace" в Вологде

Более 300 мастеров кружевоплетения посетят фестиваль "Vita Lace" в Вологде - РИА Новости, 13.07.2022

Более 300 мастеров кружевоплетения посетят фестиваль "Vita Lace" в Вологде

Международный фестиваль кружева "Vita Lace" пройдет в Вологде 14-17 июля после четырехлетнего перерыва, сообщает пресс-служба правительства Вологодской... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:29

2022-07-13T16:29

2022-07-13T16:29

вологодская область

вологодская область

вологда

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ВОЛОГДА, 13 июл — РИА Новости. Международный фестиваль кружева "Vita Lace" пройдет в Вологде 14-17 июля после четырехлетнего перерыва, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.В этом году фестиваль, дважды переносившийся из-за эпидемиологических ограничений, состоится в четвертый раз, в нем примут участие мастера кружевоплетения, художники, исследователи кружева из 23 регионов России, Донецкой народной республики, Эстонии, Узбекистана и Польши.В ходе фестиваля пройдут множество мастер-классов, лекций, круглых столов, а также ярмарка-продажа изделий народных промыслов. Как отметила директор вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева, наиболее зрелищным мероприятием фестиваля станет акция массового кружевоплетения. В ней примут участие 250 мастеров кружевоплетения, из 350-ти, заявившихся на участие в фестивале."В этом году она называется "Кружевная ассамблея", она посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I. В пространстве вологодского кремля в течение двух часов кружевницы будут выплетать символы российской императорской семьи – вензель и корону", - сказала Евсеева.

https://ria.ru/20220426/meropriyatiya-1785493469.html

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Алёна Пава

вологодская область, вологда