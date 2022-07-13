https://ria.ru/20220713/kozlenok-1802238894.html

Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка

Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка - РИА Новости, 13.07.2022

Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка

В Дзержинске спасатели достали из колодца козленка, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:36

2022-07-13T16:36

2022-07-13T18:28

происшествия

дзержинский

нижегородская область

россия

хорошие новости

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. В Дзержинске спасатели достали из колодца козленка, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление МЧС по Нижегородской области. Инцидент произошел в поселке Дачный, где у одного из местных жителей козленок провалился в колодец с питьевой водой. К месту происшествия направили членов аварийно-спасательного отряда Дзержинска.Отмечается, что вся спасательная операция продлилась сорок минут.

https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800409210.html

дзержинский

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, дзержинский, нижегородская область, россия