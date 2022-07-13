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Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка - РИА Новости, 13.07.2022
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Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка
Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка - РИА Новости, 13.07.2022
Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка
В Дзержинске спасатели достали из колодца козленка, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:36
2022-07-13T18:28
происшествия
дзержинский
нижегородская область
россия
хорошие новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. В Дзержинске спасатели достали из колодца козленка, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление МЧС по Нижегородской области. Инцидент произошел в поселке Дачный, где у одного из местных жителей козленок провалился в колодец с питьевой водой. К месту происшествия направили членов аварийно-спасательного отряда Дзержинска.Отмечается, что вся спасательная операция продлилась сорок минут.
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происшествия, дзержинский, нижегородская область, россия
16:36 13.07.2022 (обновлено: 18:28 13.07.2022)
 
Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка

Спасатели нижегородского Дзержинска достали провалившегося в колодец козленка

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиСотрудники МЧС Нижегородской области спасают козленка из колодца
Сотрудники МЧС Нижегородской области спасают козленка из колодца - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Сотрудники МЧС Нижегородской области спасают козленка из колодца
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. В Дзержинске спасатели достали из колодца козленка, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление МЧС по Нижегородской области.
Инцидент произошел в поселке Дачный, где у одного из местных жителей козленок провалился в колодец с питьевой водой. К месту происшествия направили членов аварийно-спасательного отряда Дзержинска.

"При помощи альпинистского снаряжения спасатель опустился в колодец, обвязал козленка и поднял животное на поверхность. Козленок провел в холодной воде около часа и чувствовал себя удовлетворительно. Малыша укутали в полотенце, чтобы согреть", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что вся спасательная операция продлилась сорок минут.
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