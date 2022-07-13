16:36 13.07.2022 (обновлено: 18:28 13.07.2022)
Нижегородские спасатели вытащили упавшего в колодец козленка
Спасатели нижегородского Дзержинска достали провалившегося в колодец козленка
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиСотрудники МЧС Нижегородской области спасают козленка из колодца
Сотрудники МЧС Нижегородской области спасают козленка из колодца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. В Дзержинске спасатели достали из колодца козленка, его жизни ничего не угрожает, сообщило управление МЧС по Нижегородской области.
Инцидент произошел в поселке Дачный, где у одного из местных жителей козленок провалился в колодец с питьевой водой. К месту происшествия направили членов аварийно-спасательного отряда Дзержинска.
"При помощи альпинистского снаряжения спасатель опустился в колодец, обвязал козленка и поднял животное на поверхность. Козленок провел в холодной воде около часа и чувствовал себя удовлетворительно. Малыша укутали в полотенце, чтобы согреть", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что вся спасательная операция продлилась сорок минут.