https://ria.ru/20220713/kompensatsiya-1802168172.html

Учредители "Эрмитажа Барселона" потребовали от мэрии 141 миллион евро

Учредители "Эрмитажа Барселона" потребовали от мэрии 141 миллион евро - РИА Новости, 13.07.2022

Учредители "Эрмитажа Барселона" потребовали от мэрии 141 миллион евро

Учредители проекта "Эрмитаж Барселона" требуют от мэрии города компенсацию в размере 141 миллиона евро за ущерб в связи с "невозможностью создания музея",... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:51

2022-07-13T12:51

2022-07-13T14:14

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Учредители проекта "Эрмитаж Барселона" требуют от мэрии города компенсацию в размере 141 миллиона евро за ущерб в связи с "невозможностью создания музея", сообщает Pais со ссылкой на документы, попавшие в ее распоряжение.Компания "Эрмитаж Барселона" отметила в требовании, поданном 21 июня в городской совет Барселоны, что "подготовительные мероприятия" по созданию музея относятся еще к 2013 году. Как утверждает компания, реализация проекта стала невозможной "во-первых, из-за неоправданного затягивания городского совета в решении вопроса и, в конечном счете, из-за отказа в оформлении соглашения" с дирекцией порта Барселоны.Как отмечается, если мэрия Барселоны откажется от выплаты компенсации, наиболее вероятно, что следующим шагом станет обращение в суд. Таким образом, как пишет издание, на разрешение конфликта может уйти не менее четырех лет.В январе источники в проекте "Эрмитаж Барселона" подтвердили РИА Новости, что представители проекта окончательно отказались от идеи открытия филиала петербургского музея в каталонской столице из-за позиции мэрии.Переговоры об открытии музейного центра Эрмитажа велись с 2012 года, изначально планировалось, что строительство начнется в 2016 году, а открыт он будет в 2019-м. Здание предполагалось возвести в портовой части Барселоны. В мае 2021 года совет директоров порта Барселоны одобрил строительство, однако проект не получил поддержки городских властей, которые оспорили решение порта в судебном порядке.В октябре 2021 года представители проекта "Эрмитаж Барселона" подали в суд на мэрию, поскольку были "исчерпаны административные ресурсы" разрешения конфликта и попытки "найти консенсус на протяжении десяти лет".

https://ria.ru/20220708/mechet-1801338337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, эрмитаж (музей), барселона (город), испания, строительство, мэрия