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Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов - РИА Новости, 13.07.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220713/kapremont-1802128389.html
Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов
Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов - РИА Новости, 13.07.2022
Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов
В Оренбургской области из консолидированного бюджета на капремонт школьных спортзалов направлены 88,3 миллиона рублей, работы выполнены уже на 90%, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:39
2022-07-13T10:39
оренбургская область
денис паслер
бугуруслан
оренбург
общество
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ОРЕНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. В Оренбургской области из консолидированного бюджета на капремонт школьных спортзалов направлены 88,3 миллиона рублей, работы выполнены уже на 90%, сообщает пресс- служба правительства региона. "К новому учебному году в Оренбургской области в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" капитально отремонтируют и обновят материально-техническую базу 25 спортивных залов в школах",- уточняет пресс- служба. Со всеми 25 муниципальными образованиями заключены соглашения на предоставление субсидии. "Физкультура и спорт - это здоровье детей, их полноценное физическое развитие. Поэтому мы ежегодно вкладываем средства в модернизацию спортивной базы в школах. За последние три года в Оренбуржье построено 7 новых школ, более 70 капитально отремонтировано. С 2019 года в регионе капитально отремонтировали и обновили оснащение 77 спортивных залов", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В этом году современные спортивные залы появятся в Бугуруслане, Оренбурге, Медногорске, Гайском, Сорочинском и других районах региона.
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денис паслер, бугуруслан, оренбург, общество
10:39 13.07.2022
 

Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. В Оренбургской области из консолидированного бюджета на капремонт школьных спортзалов направлены 88,3 миллиона рублей, работы выполнены уже на 90%, сообщает пресс- служба правительства региона.
"К новому учебному году в Оренбургской области в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" капитально отремонтируют и обновят материально-техническую базу 25 спортивных залов в школах",- уточняет пресс- служба.
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Со всеми 25 муниципальными образованиями заключены соглашения на предоставление субсидии.
"Физкультура и спорт - это здоровье детей, их полноценное физическое развитие. Поэтому мы ежегодно вкладываем средства в модернизацию спортивной базы в школах. За последние три года в Оренбуржье построено 7 новых школ, более 70 капитально отремонтировано. С 2019 года в регионе капитально отремонтировали и обновили оснащение 77 спортивных залов", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
В этом году современные спортивные залы появятся в Бугуруслане, Оренбурге, Медногорске, Гайском, Сорочинском и других районах региона.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерБугурусланОренбургОбщество
 
 
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