https://ria.ru/20220713/kapremont-1802128389.html

Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов

Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов - РИА Новости, 13.07.2022

Более 83 млн руб направлены в Оренбуржье на капремонт школьных спортзалов

В Оренбургской области из консолидированного бюджета на капремонт школьных спортзалов направлены 88,3 миллиона рублей, работы выполнены уже на 90%, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:39

2022-07-13T10:39

2022-07-13T10:39

оренбургская область

денис паслер

бугуруслан

оренбург

общество

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ОРЕНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. В Оренбургской области из консолидированного бюджета на капремонт школьных спортзалов направлены 88,3 миллиона рублей, работы выполнены уже на 90%, сообщает пресс- служба правительства региона. "К новому учебному году в Оренбургской области в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" капитально отремонтируют и обновят материально-техническую базу 25 спортивных залов в школах",- уточняет пресс- служба. Со всеми 25 муниципальными образованиями заключены соглашения на предоставление субсидии. "Физкультура и спорт - это здоровье детей, их полноценное физическое развитие. Поэтому мы ежегодно вкладываем средства в модернизацию спортивной базы в школах. За последние три года в Оренбуржье построено 7 новых школ, более 70 капитально отремонтировано. С 2019 года в регионе капитально отремонтировали и обновили оснащение 77 спортивных залов", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В этом году современные спортивные залы появятся в Бугуруслане, Оренбурге, Медногорске, Гайском, Сорочинском и других районах региона.

https://ria.ru/20220708/orenburzhe-1801226963.html

бугуруслан

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Артем Смирнов

денис паслер, бугуруслан, оренбург, общество