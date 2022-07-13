https://ria.ru/20220713/gosizmena-1802269997.html

В Москве арестовали россиянина за госизмену

В Москве арестовали россиянина за госизмену - РИА Новости, 13.07.2022

В Москве арестовали россиянина за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене, им оказался россиянин по фамилии Тимофеев, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:41

2022-07-13T18:41

2022-07-13T18:46

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене, им оказался россиянин по фамилии Тимофеев, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Тимофеева В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.По статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Что именно вменяется арестованному - пока не известно.

https://ria.ru/20220706/zakon-1800703211.html

россия

москва

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва