https://ria.ru/20220713/gosizmena-1802269997.html
В Москве арестовали россиянина за госизмену
В Москве арестовали россиянина за госизмену - РИА Новости, 13.07.2022
В Москве арестовали россиянина за госизмену
Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене, им оказался россиянин по фамилии Тимофеев, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:41
2022-07-13T18:41
2022-07-13T18:46
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене, им оказался россиянин по фамилии Тимофеев, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Тимофеева В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.По статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Что именно вменяется арестованному - пока не известно.
https://ria.ru/20220706/zakon-1800703211.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
18:41 13.07.2022 (обновлено: 18:46 13.07.2022)
В Москве арестовали россиянина за госизмену
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Тимофеева за госизмену