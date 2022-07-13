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В Москве арестовали россиянина за госизмену - РИА Новости, 13.07.2022
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В Москве арестовали россиянина за госизмену
В Москве арестовали россиянина за госизмену - РИА Новости, 13.07.2022
В Москве арестовали россиянина за госизмену
Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене, им оказался россиянин по фамилии Тимофеев, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:41
2022-07-13T18:46
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене, им оказался россиянин по фамилии Тимофеев, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Тимофеева В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.По статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Что именно вменяется арестованному - пока не известно.
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происшествия, россия, москва
18:41 13.07.2022 (обновлено: 18:46 13.07.2022)
 
В Москве арестовали россиянина за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Тимофеева за госизмену

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал нового фигуранта дела по статье УК о госизмене, им оказался россиянин по фамилии Тимофеев, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Тимофеева В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
По статье о госизмене мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Что именно вменяется арестованному - пока не известно.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:32
Госдума приняла закон, уточняющий нормы ответственности за госизмену
 
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