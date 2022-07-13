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В Австрии кандидат в президенты не исключил выхода страны из Евросоюза - РИА Новости, 13.07.2022
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В Австрии кандидат в президенты не исключил выхода страны из Евросоюза
В Австрии кандидат в президенты не исключил выхода страны из Евросоюза - РИА Новости, 13.07.2022
В Австрии кандидат в президенты не исключил выхода страны из Евросоюза
Кандидат в президенты от Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц не исключил выхода Австрии из Евросоюза в случае его расширения за счёт Украины и... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:16
2022-07-13T16:16
в мире
австрия
евросоюз
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ВЕНА, 13 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Кандидат в президенты от Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц не исключил выхода Австрии из Евросоюза в случае его расширения за счёт Украины и Грузии.В среду лидер АПС Херберт Кикль представил кандидатуру Розенкранца на пост федерального президента Австрии."Для меня Европейский союз или европейское сотрудничество - большой проект мира. Но я думаю, что в ЕС ещё есть куда стремиться. И я цитирую действующего федерального канцлера, который говорит, что миграционная политика ЕС проваливается. Мне это далеко не чуждо", - сказал Розенкранц на пресс-конференции по случаю своего выдвижения."Все правила, которые существовали раньше, сейчас выбрасываются за борт. Например, с вступлением Украины в ЕС", - добавил он, напомнив, что за несколько месяцев до начала военной операции РФ было сказано, что вопрос о членстве Украины в ЕС не обсуждается, "а сейчас внезапно так просто становишься кандидатом на вступление"."Потом я вижу, что в Грузии тысячи людей выходят на улицы и говорят, что хотят в Евросоюз. Когда все это станет реальностью в этом Европейском союзе, то я должен сказать, что нужно подумать, хочется ли быть частью этой семьи в будущем", - подчеркнул Розенкранц.По его словам, в Европе есть страны, которые обходятся без Евросоюза, например Великобритания решила этот вопрос с помощью референдума. "В будущем все возможно, я ничего не исключаю. До этого момента я мог бы жить с ЕС, если бы мог видеть в нем более сильный австрийский компонент", - заключил он.Выборы федерального президента Австрии пройдут 9 октября. Действующий федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен ранее объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он занимает свой пост с 2017 года.
https://ria.ru/20220613/gruziya-1795095101.html
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в мире, австрия, евросоюз
16:16 13.07.2022
 
В Австрии кандидат в президенты не исключил выхода страны из Евросоюза

Кандидат в президенты не исключил выхода Австрии из Евросоюза в случае принятия Украины

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Кандидат в президенты от Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц не исключил выхода Австрии из Евросоюза в случае его расширения за счёт Украины и Грузии.
В среду лидер АПС Херберт Кикль представил кандидатуру Розенкранца на пост федерального президента Австрии.
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"Для меня Европейский союз или европейское сотрудничество - большой проект мира. Но я думаю, что в ЕС ещё есть куда стремиться. И я цитирую действующего федерального канцлера, который говорит, что миграционная политика ЕС проваливается. Мне это далеко не чуждо", - сказал Розенкранц на пресс-конференции по случаю своего выдвижения.
"Все правила, которые существовали раньше, сейчас выбрасываются за борт. Например, с вступлением Украины в ЕС", - добавил он, напомнив, что за несколько месяцев до начала военной операции РФ было сказано, что вопрос о членстве Украины в ЕС не обсуждается, "а сейчас внезапно так просто становишься кандидатом на вступление".
"Потом я вижу, что в Грузии тысячи людей выходят на улицы и говорят, что хотят в Евросоюз. Когда все это станет реальностью в этом Европейском союзе, то я должен сказать, что нужно подумать, хочется ли быть частью этой семьи в будущем", - подчеркнул Розенкранц.
По его словам, в Европе есть страны, которые обходятся без Евросоюза, например Великобритания решила этот вопрос с помощью референдума. "В будущем все возможно, я ничего не исключаю. До этого момента я мог бы жить с ЕС, если бы мог видеть в нем более сильный австрийский компонент", - заключил он.
Выборы федерального президента Австрии пройдут 9 октября. Действующий федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен ранее объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он занимает свой пост с 2017 года.
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