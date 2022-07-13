https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802113465.html
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов - РИА Новости, 13.07.2022
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов
В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на главу комитета... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:30
2022-07-13T09:30
2022-07-13T09:30
экономика
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Согласно законопроекту "О деятельности по партнерскому финансированию" и двум законопроектам-спутникам к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.В тексте документа указывается, что НФО смогут предоставлять денежные займы физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника через заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность; предоставлять поручительства.Авторы законопроекта указали, что в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность в инструментах партнерского (исламского) финансирования."Деятельность НФО основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга", — отмечается в статье.В ЦБ заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это положительно отразится на финансовом секторе.
https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801848746.html
https://ria.ru/20220712/bank-1801846431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов
"Ъ" пишет, что в России могут легализовать исламский банкинг без процентных доходов
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант
", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
"Документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию", — говорится в публикации.
Согласно законопроекту "О деятельности по партнерскому финансированию" и двум законопроектам-спутникам к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ
.
В тексте документа указывается, что НФО смогут предоставлять денежные займы физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника через заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность; предоставлять поручительства.
Авторы законопроекта указали, что в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность в инструментах партнерского (исламского) финансирования.
"Деятельность НФО основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга", — отмечается в статье.
В ЦБ заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это положительно отразится на финансовом секторе.