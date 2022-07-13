https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802113465.html

"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов

"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов - РИА Новости, 13.07.2022

"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов

В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на главу комитета... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:30

2022-07-13T09:30

2022-07-13T09:30

экономика

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Согласно законопроекту "О деятельности по партнерскому финансированию" и двум законопроектам-спутникам к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.В тексте документа указывается, что НФО смогут предоставлять денежные займы физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника через заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность; предоставлять поручительства.Авторы законопроекта указали, что в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность в инструментах партнерского (исламского) финансирования."Деятельность НФО основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга", — отмечается в статье.В ЦБ заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это положительно отразится на финансовом секторе.

https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801848746.html

https://ria.ru/20220712/bank-1801846431.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии