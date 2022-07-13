Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/ekonomika-1802113465.html
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов - РИА Новости, 13.07.2022
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов
В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на главу комитета... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:30
2022-07-13T09:30
экономика
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Согласно законопроекту "О деятельности по партнерскому финансированию" и двум законопроектам-спутникам к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.В тексте документа указывается, что НФО смогут предоставлять денежные займы физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника через заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность; предоставлять поручительства.Авторы законопроекта указали, что в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность в инструментах партнерского (исламского) финансирования."Деятельность НФО основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга", — отмечается в статье.В ЦБ заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это положительно отразится на финансовом секторе.
https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801848746.html
https://ria.ru/20220712/bank-1801846431.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:30 13.07.2022
 
"Ъ": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов

"Ъ" пишет, что в России могут легализовать исламский банкинг без процентных доходов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В России в ближайшее время могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
"Документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию", — говорится в публикации.
Согласно законопроекту "О деятельности по партнерскому финансированию" и двум законопроектам-спутникам к нему, услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации (НФО) специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.
В тексте документа указывается, что НФО смогут предоставлять денежные займы физическим и юридическим лицам без получения вознаграждения; финансировать их в качестве торгового посредника через заключение договоров купли-продажи с условием о рассрочке (отсрочке) платежа или договоры лизинга; финансировать производственную и торговую деятельность; предоставлять поручительства.
Авторы законопроекта указали, что в условиях разрыва связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность в инструментах партнерского (исламского) финансирования.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 06:30
Токио намерен побуждать нейтральные страны G20 ввести санкции против России
"Деятельность НФО основана на привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования и размещения их путем приобретения товаров и их последующей продажи с товарной наценкой на условиях рассрочки или отсрочки платежа либо заключения договоров лизинга", — отмечается в статье.
В ЦБ заявили, что в целом поддерживают развитие правовых условий функционирования партнерского финансирования, поскольку это положительно отразится на финансовом секторе.
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 03:50
Канадский банк отказался обслуживать счета посольства России в Мексике
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала