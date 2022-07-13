https://ria.ru/20220713/donbass-1802193491.html

Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь - РИА Новости, 13.07.2022

Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Взятым в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок, а если они совершали преступления и в Донецкой Народной Республике, то их может... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:24

2022-07-13T14:24

2022-07-13T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Взятым в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок, а если они совершали преступления и в Донецкой Народной Республике, то их может ожидать смертная казнь, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что в ЛНР захватили диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске.

https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, лисичанск