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Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь
Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь - РИА Новости, 13.07.2022
Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь
Взятым в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок, а если они совершали преступления и в Донецкой Народной Республике, то их может... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:24
2022-07-13T14:24
2022-07-13T14:28
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Взятым в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок, а если они совершали преступления и в Донецкой Народной Республике, то их может ожидать смертная казнь, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что в ЛНР захватили диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске.
https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html
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в мире, луганская народная республика, лисичанск
14:24 13.07.2022 (обновлено: 14:28 13.07.2022)
Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: пленным белорусским наемникам может грозить смертная казнь