https://ria.ru/20220713/dolschiki-1802246467.html

ФРТ: права 25 тысяч обманутых дольщиков восстановили с начала 2022 года

ФРТ: права 25 тысяч обманутых дольщиков восстановили с начала 2022 года - РИА Новости, 13.07.2022

ФРТ: права 25 тысяч обманутых дольщиков восстановили с начала 2022 года

В России в январе-июне 2022 года восстановили права почти 25 тысяч обманутых дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ)... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:57

2022-07-13T16:57

2022-07-13T16:57

россия

дольщики

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

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МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость. В России в январе-июне 2022 года восстановили права почти 25 тысяч обманутых дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев."Как вы знаете, под восстановлением прав мы понимаем: либо дольщик получил выплаты, либо ключи от квартиры. Силами фонда восстановлены права около 13 тысяч дольщиков, силами регионов, по предварительным данным, 11,6 тысячи человек", – сказал Тимофеев на пресс-конференции, напомнив, что всего в 2022 году планируется восстановить в правах как минимум 47 тысяч дольщиков.К механизмам фонда относятся завершение строительства проблемных объектов и передача гражданам ключей, а также выплата денежных компенсаций. Механизмы субъектов - завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и другое.Всего в восстановлении прав сейчас нуждаются 111,4 тысячи человек, из них 50% дольщиков уже защищены решениями наблюдательного совета фонда. По 10% дольщиков (11,4 тысячи человек) решения могут принять до конца года при своевременном вводе процедуры банкротства по застройщикам, а также, если регионы и конкурсные управляющие оперативно сформируют необходимые документы.Кроме того, фонд на регулярной основе осуществляет мониторинг строящихся объектов. "Мы видим положительную динамику с начала года: количество потенциально проблемных объектов снизилось с 900 на начало года до 777 на 1 июля. А сегодня таких объектов 758. Фонд совместно с регионами держит данную ситуацию на контроле, чтобы не допустить их попадания в реестр проблемных. Для этого созданы рабочие группы, осуществляется ежемесячный мониторинг динамики строительства", – отметил Тимофеев.Он напомнил, что еще одним направлением работы является вовлечение в оборот земельных участков, которые переходят фонду по решению арбитражного суда. Дольщики долгостроев на этих участках по решению набсовета получают денежные выплаты. На сегодняшний день приняты решения по 54 земельным участкам: 47 будут выставлены на торги, по семи запланирована достройка объектов.По словам Тимофеева, в целом ФРТ аккумулирует около 400 земельных участков под долгостроями для дальнейшего развития."Всего фонду подлежат передаче права более чем на 500 земельных участков. По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. Реально из них сможем получить около 400, остальные мы не сможем забрать из-за отказов судов и различных обременений", - пояснил он.Тимофееев также добавил, кто к настоящему времени фонд зарегистрировал на себя уже 130 участков. "По 47 участкам приняли решение о реализации объектов с торгов. По 26 из них объявлены торги. Потенциально на них может быть построено порядка 140 тысяч квадратных метров жилья", - подытожил он.

https://realty.ria.ru/20220623/dolschiki-1797533700.html

https://realty.ria.ru/20220713/frt-1802203667.html

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Артем Смирнов

россия, дольщики, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье