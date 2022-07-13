https://ria.ru/20220713/dolschiki-1802246467.html
ФРТ: права 25 тысяч обманутых дольщиков восстановили с начала 2022 года
ФРТ: права 25 тысяч обманутых дольщиков восстановили с начала 2022 года - РИА Новости, 13.07.2022
ФРТ: права 25 тысяч обманутых дольщиков восстановили с начала 2022 года
В России в январе-июне 2022 года восстановили права почти 25 тысяч обманутых дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ)... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:57
2022-07-13T16:57
2022-07-13T16:57
россия
дольщики
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
жилье
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МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость. В России в январе-июне 2022 года восстановили права почти 25 тысяч обманутых дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев."Как вы знаете, под восстановлением прав мы понимаем: либо дольщик получил выплаты, либо ключи от квартиры. Силами фонда восстановлены права около 13 тысяч дольщиков, силами регионов, по предварительным данным, 11,6 тысячи человек", – сказал Тимофеев на пресс-конференции, напомнив, что всего в 2022 году планируется восстановить в правах как минимум 47 тысяч дольщиков.К механизмам фонда относятся завершение строительства проблемных объектов и передача гражданам ключей, а также выплата денежных компенсаций. Механизмы субъектов - завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и другое.Всего в восстановлении прав сейчас нуждаются 111,4 тысячи человек, из них 50% дольщиков уже защищены решениями наблюдательного совета фонда. По 10% дольщиков (11,4 тысячи человек) решения могут принять до конца года при своевременном вводе процедуры банкротства по застройщикам, а также, если регионы и конкурсные управляющие оперативно сформируют необходимые документы.Кроме того, фонд на регулярной основе осуществляет мониторинг строящихся объектов. "Мы видим положительную динамику с начала года: количество потенциально проблемных объектов снизилось с 900 на начало года до 777 на 1 июля. А сегодня таких объектов 758. Фонд совместно с регионами держит данную ситуацию на контроле, чтобы не допустить их попадания в реестр проблемных. Для этого созданы рабочие группы, осуществляется ежемесячный мониторинг динамики строительства", – отметил Тимофеев.Он напомнил, что еще одним направлением работы является вовлечение в оборот земельных участков, которые переходят фонду по решению арбитражного суда. Дольщики долгостроев на этих участках по решению набсовета получают денежные выплаты. На сегодняшний день приняты решения по 54 земельным участкам: 47 будут выставлены на торги, по семи запланирована достройка объектов.По словам Тимофеева, в целом ФРТ аккумулирует около 400 земельных участков под долгостроями для дальнейшего развития."Всего фонду подлежат передаче права более чем на 500 земельных участков. По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. Реально из них сможем получить около 400, остальные мы не сможем забрать из-за отказов судов и различных обременений", - пояснил он.Тимофееев также добавил, кто к настоящему времени фонд зарегистрировал на себя уже 130 участков. "По 47 участкам приняли решение о реализации объектов с торгов. По 26 из них объявлены торги. Потенциально на них может быть построено порядка 140 тысяч квадратных метров жилья", - подытожил он.
https://realty.ria.ru/20220623/dolschiki-1797533700.html
https://realty.ria.ru/20220713/frt-1802203667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дольщики, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье
МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость. В России в январе-июне 2022 года восстановили права почти 25 тысяч обманутых дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев.
"Как вы знаете, под восстановлением прав мы понимаем: либо дольщик получил выплаты, либо ключи от квартиры. Силами фонда восстановлены права около 13 тысяч дольщиков, силами регионов, по предварительным данным, 11,6 тысячи человек", – сказал Тимофеев на пресс-конференции, напомнив, что всего в 2022 году планируется восстановить в правах как минимум 47 тысяч дольщиков.
К механизмам фонда относятся завершение строительства проблемных объектов и передача гражданам ключей, а также выплата денежных компенсаций. Механизмы субъектов - завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора и другое.
Всего в восстановлении прав сейчас нуждаются 111,4 тысячи человек, из них 50% дольщиков уже защищены решениями наблюдательного совета фонда. По 10% дольщиков (11,4 тысячи человек) решения могут принять до конца года при своевременном вводе процедуры банкротства по застройщикам, а также, если регионы и конкурсные управляющие оперативно сформируют необходимые документы.
Кроме того, фонд на регулярной основе осуществляет мониторинг строящихся объектов. "Мы видим положительную динамику с начала года: количество потенциально проблемных объектов снизилось с 900 на начало года до 777 на 1 июля. А сегодня таких объектов 758. Фонд совместно с регионами держит данную ситуацию на контроле, чтобы не допустить их попадания в реестр проблемных. Для этого созданы рабочие группы, осуществляется ежемесячный мониторинг динамики строительства", – отметил Тимофеев
.
Он напомнил, что еще одним направлением работы является вовлечение в оборот земельных участков, которые переходят фонду по решению арбитражного суда. Дольщики долгостроев на этих участках по решению набсовета получают денежные выплаты. На сегодняшний день приняты решения по 54 земельным участкам: 47 будут выставлены на торги, по семи запланирована достройка объектов.
По словам Тимофеева, в целом ФРТ аккумулирует около 400 земельных участков под долгостроями для дальнейшего развития.
"Всего фонду подлежат передаче права более чем на 500 земельных участков. По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. Реально из них сможем получить около 400, остальные мы не сможем забрать из-за отказов судов и различных обременений", - пояснил он.
Тимофееев также добавил, кто к настоящему времени фонд зарегистрировал на себя уже 130 участков. "По 47 участкам приняли решение о реализации объектов с торгов. По 26 из них объявлены торги. Потенциально на них может быть построено порядка 140 тысяч квадратных метров жилья", - подытожил он.