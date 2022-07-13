https://ria.ru/20220713/animatsiya-1802135646.html
Еврейский музей и Союзмультфильм отмечают юбилей российской анимации
Еврейский музей и Союзмультфильм отмечают юбилей российской анимации - РИА Новости, 13.07.2022
Еврейский музей и Союзмультфильм отмечают юбилей российской анимации
Еврейский музей и "Союзмультфильм" представляют проект, приуроченный к 110-летию российской анимации, – ретроспективу мультфильмов – участников международных... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:00
2022-07-13T11:00
2022-07-13T11:06
культура
культура
новости культуры
союзмультфильм
леонид шварцман
российский еврейский музей толерантности
москва
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Еврейский музей и "Союзмультфильм" представляют проект, приуроченный к 110-летию российской анимации, – ретроспективу мультфильмов – участников международных фестивалей, программа откроется 13 июля сеансом, посвящённым Леониду Шварцману, сообщает пресс-служба киностудии.День российской анимации отмечается 8 апреля. В эту дату 110 лет назад, в 1912 году, прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами".Первый сеанс пройдёт 13 июля, он будет посвящен фильмам легенды отечественной анимации – Леониду Шварцману. Его представит зрителям генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев. Помимо показов мультфильмов, в программу войдут встречи с мэтрами и экспертами анимации, в частности Юрием Норштейном, Игорем Соколовым, Гарри Бардиным, Игорев Ковалёвым."Флагманские классические мультфильмы киностудии "Союзмультфильма" и персонажи такие, как Винни-Пух, Карлсон или герои "Простоквашино", традиционно собирают большое количество зрителей вокруг экранов. Мы же предлагаем сменить фокус внимания, поэтому в рамках этого Фестиваля покажем лидеров конкурсного мира – истории про Ёжика, Варежку, Пса и многие другие. Ретроспективы будут интересны взрослой аудитории. Программа расширит представление зрителей о месте классической анимации в международном контексте и искусстве вообще", – цитирует пресс-служба куратора фестиваля, историка анимации Павла Шведова.Фестиваль продлится до 17 августа включительно. Вход свободный по предварительной регистрации.
https://ria.ru/20220704/shvartsman-1800015541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, новости культуры, союзмультфильм, леонид шварцман, российский еврейский музей толерантности, москва
11:00 13.07.2022 (обновлено: 11:06 13.07.2022)
Еврейский музей и Союзмультфильм отмечают юбилей российской анимации
Еврейский музей и Союзмультфильм отметят юбилей российской анимации показами мультфильмов
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Еврейский музей и "Союзмультфильм" представляют проект, приуроченный к 110-летию российской анимации, – ретроспективу мультфильмов – участников международных фестивалей, программа откроется 13 июля сеансом, посвящённым Леониду Шварцману, сообщает пресс-служба киностудии.
День российской анимации отмечается 8 апреля. В эту дату 110 лет назад, в 1912 году, прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами".
"Фестиваль "Ежик и все-все-все. 110 лет анимации в призах и наградах" пройдет в Еврейском музее и центре толерантности при поддержке киностудии "Союзмультфильм". Авторы проекта предлагают посмотреть на классику советской и российской анимации под необычным ракурсом — через призму крупнейших анимационных фестивалей", — говорится в сообщении.
Первый сеанс пройдёт 13 июля, он будет посвящен фильмам легенды отечественной анимации – Леониду Шварцману. Его представит зрителям генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев. Помимо показов мультфильмов, в программу войдут встречи с мэтрами и экспертами анимации, в частности Юрием Норштейном, Игорем Соколовым, Гарри Бардиным, Игорев Ковалёвым.
"Флагманские классические мультфильмы киностудии "Союзмультфильма" и персонажи такие, как Винни-Пух, Карлсон или герои "Простоквашино", традиционно собирают большое количество зрителей вокруг экранов. Мы же предлагаем сменить фокус внимания, поэтому в рамках этого Фестиваля покажем лидеров конкурсного мира – истории про Ёжика, Варежку, Пса и многие другие. Ретроспективы будут интересны взрослой аудитории. Программа расширит представление зрителей о месте классической анимации в международном контексте и искусстве вообще", – цитирует пресс-служба куратора фестиваля, историка анимации Павла Шведова.
Фестиваль продлится до 17 августа включительно. Вход свободный по предварительной регистрации.