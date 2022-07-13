https://ria.ru/20220713/animatsiya-1802135646.html

Еврейский музей и Союзмультфильм отмечают юбилей российской анимации

Еврейский музей и Союзмультфильм отмечают юбилей российской анимации - РИА Новости, 13.07.2022

Еврейский музей и Союзмультфильм отмечают юбилей российской анимации

Еврейский музей и "Союзмультфильм" представляют проект, приуроченный к 110-летию российской анимации, – ретроспективу мультфильмов – участников международных... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:00

2022-07-13T11:00

2022-07-13T11:06

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москва

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Еврейский музей и "Союзмультфильм" представляют проект, приуроченный к 110-летию российской анимации, – ретроспективу мультфильмов – участников международных фестивалей, программа откроется 13 июля сеансом, посвящённым Леониду Шварцману, сообщает пресс-служба киностудии.День российской анимации отмечается 8 апреля. В эту дату 110 лет назад, в 1912 году, прошел первый публичный показ кукольного фильма Владислава Старевича "Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами".Первый сеанс пройдёт 13 июля, он будет посвящен фильмам легенды отечественной анимации – Леониду Шварцману. Его представит зрителям генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев. Помимо показов мультфильмов, в программу войдут встречи с мэтрами и экспертами анимации, в частности Юрием Норштейном, Игорем Соколовым, Гарри Бардиным, Игорев Ковалёвым."Флагманские классические мультфильмы киностудии "Союзмультфильма" и персонажи такие, как Винни-Пух, Карлсон или герои "Простоквашино", традиционно собирают большое количество зрителей вокруг экранов. Мы же предлагаем сменить фокус внимания, поэтому в рамках этого Фестиваля покажем лидеров конкурсного мира – истории про Ёжика, Варежку, Пса и многие другие. Ретроспективы будут интересны взрослой аудитории. Программа расширит представление зрителей о месте классической анимации в международном контексте и искусстве вообще", – цитирует пресс-служба куратора фестиваля, историка анимации Павла Шведова.Фестиваль продлится до 17 августа включительно. Вход свободный по предварительной регистрации.

https://ria.ru/20220704/shvartsman-1800015541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, союзмультфильм, леонид шварцман, российский еврейский музей толерантности, москва