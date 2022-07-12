https://ria.ru/20220712/zarabotok-1799998347.html
Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве
Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве - РИА Новости, 12.07.2022
Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки". Помощь бездомным животным – дело благое. Но иногда за подобными организациями скрываются мошенники, а еще - садисты и мучители. Как обманывают людей и наживаются на животных? Что делать, если видите попрошайку с собакой? Куда обратиться волонтеру приюта, где жестоко обращаются с животными?
2022-07-12T12:00
2022-07-12T12:00
2022-07-12T12:00
зверокаст
бездомные животные
домашние животные
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Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки". Помощь бездомным животным – дело благое. Но иногда за подобными организациями скрываются мошенники, а еще - садисты и мучители. Как обманывают людей и наживаются на животных? Что делать, если видите попрошайку с собакой? Куда обратиться волонтеру приюта, где жестоко обращаются с животными?
audio/mpeg
Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки". Помощь бездомным животным – дело благое. Но иногда за подобными организациями скрываются мошенники, а еще - садисты и мучители. Как обманывают людей и наживаются на животных? Что делать, если видите попрошайку с собакой? Куда обратиться волонтеру приюта, где жестоко обращаются с животными?
audio/mpeg
О том, кто и как наживается на бездомных животных, мы сегодня поговорим со Светланой Сафроновой - директором Международного благотворительного фонда помощи животным “Дарящие надежду”.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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бездомные животные, домашние животные, аудио
Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки". Помощь бездомным животным – дело благое. Но иногда за подобными организациями скрываются мошенники, а еще - садисты и мучители. Как обманывают людей и наживаются на животных? Что делать, если видите попрошайку с собакой? Куда обратиться волонтеру приюта, где жестоко обращаются с животными?