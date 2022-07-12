https://ria.ru/20220712/zarabotok-1799998347.html

Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве

Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве - РИА Новости, 12.07.2022

Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве

"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки". Помощь бездомным животным – дело благое. Но иногда за подобными организациями скрываются мошенники, а еще - садисты и мучители. Как обманывают людей и наживаются на животных? Что делать, если видите попрошайку с собакой? Куда обратиться волонтеру приюта, где жестоко обращаются с животными?

2022-07-12T12:00

2022-07-12T12:00

2022-07-12T12:00

зверокаст

бездомные животные

домашние животные

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Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки". Помощь бездомным животным – дело благое. Но иногда за подобными организациями скрываются мошенники, а еще - садисты и мучители. Как обманывают людей и наживаются на животных? Что делать, если видите попрошайку с собакой? Куда обратиться волонтеру приюта, где жестоко обращаются с животными? audio/mpeg

Кто и как зарабатывает на приютах и волонтерстве "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки". Помощь бездомным животным – дело благое. Но иногда за подобными организациями скрываются мошенники, а еще - садисты и мучители. Как обманывают людей и наживаются на животных? Что делать, если видите попрошайку с собакой? Куда обратиться волонтеру приюта, где жестоко обращаются с животными? audio/mpeg

О том, кто и как наживается на бездомных животных, мы сегодня поговорим со Светланой Сафроновой - директором Международного благотворительного фонда помощи животным “Дарящие надежду”.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анастасия Полозова, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бездомные животные, домашние животные, аудио