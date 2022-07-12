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На Украине задержали участника ток-шоу по подозрению в убийстве - РИА Новости, 12.07.2022
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На Украине задержали участника ток-шоу по подозрению в убийстве
На Украине задержали участника ток-шоу по подозрению в убийстве - РИА Новости, 12.07.2022
На Украине задержали участника ток-шоу по подозрению в убийстве
На Украине задержали адвоката, участника ток-шоу о свадьбах, по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы, сообщили в Нацполиции Киевской области. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:23
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На Украине задержали адвоката, участника ток-шоу о свадьбах, по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы, сообщили в Нацполиции Киевской области."Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по помойкам Обуховского района. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую чудом опознали по брендовому платью", — говорится в сообщении Нацполиции Киевской области в социальной сети Facebook*.По информации ведомства, во время ссоры подозреваемый задушил свою 39-летнюю сожительницу. Чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и по частям вынес из дома. "Во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике нашли органы убитой женщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, сердце погибшей", — отметили в Нацполиции.Мужчине предъявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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киевская область, россия, facebook
15:23 12.07.2022 (обновлено: 17:54 12.07.2022)
 
На Украине задержали участника ток-шоу по подозрению в убийстве

На Украине задержали участника ток-шоу по подозрению в убийстве и расчленении сожительницы

© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники полиции в здании городского совета Одессы
Сотрудники полиции в здании городского совета Одессы - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники полиции в здании городского совета Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На Украине задержали адвоката, участника ток-шоу о свадьбах, по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы, сообщили в Нацполиции Киевской области.
"Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по помойкам Обуховского района. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую чудом опознали по брендовому платью", — говорится в сообщении Нацполиции Киевской области в социальной сети Facebook*.
По информации ведомства, во время ссоры подозреваемый задушил свою 39-летнюю сожительницу. Чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и по частям вынес из дома.
"Во время обыска в доме подозреваемого в холодильнике нашли органы убитой женщины. Злоумышленник вырезал и заморозил язык, почку, сердце погибшей", — отметили в Нацполиции.
Мужчине предъявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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