https://ria.ru/20220712/ubiystvo-1801912869.html

Шведского политика приговорили к 16 годам за убийство и расчленение друга

Шведского политика приговорили к 16 годам за убийство и расчленение друга - РИА Новости, 12.07.2022

Шведского политика приговорили к 16 годам за убийство и расчленение друга

Бывший член правящей социал-демократической партии Швеции Андерс Эберхардт приговорен к 16 годам лишения свободы за убийство и расчленение собственного друга,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:04

2022-07-12T13:04

2022-07-12T14:21

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший член правящей социал-демократической партии Швеции Андерс Эберхардт приговорен к 16 годам лишения свободы за убийство и расчленение собственного друга, сообщила газета Aftonbladet."Бывшего политика СД Андерса Эберхардта подозревали в том, что он застрелил и расчленил своего 59-летнего друга. Затем он выбросил части тела в разных местах Стокгольма... Бывший политик социал-демократической партии Андерс Эберхардт приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство...", - пишет газета.Телеканал SVT сообщил, что Эберхардт был политиком регионального масштаба, служившим в отделении социал-демократической партии в Нючепинге к юго-западу от Стокгольма. Как сообщает Aftonbladet, Эберхардт признал вину, указав при этом, что убийство совершено по неосторожности.В начале июня премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне отклонения шведским парламентом вотума недоверия министру юстиции страны Моргану Юханссону, отставка которого могла повлечь за собой уход самого премьера со своего поста, заявила, что будет прилагать все усилия на борьбу с преступностью в стране.

https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

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Кирилл Волков

в мире, швеция, стокгольм (город)