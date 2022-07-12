Темрезов: курорты КЧР в прошлом году посетили более 1,7 миллиона туристов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 12 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии фиксируется ежегодный прирост туристского потока в среднем на 15%. В прошлом году регион посетили более 1,7 миллиона туристов, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
"Уже сегодня наши курорты имеют полное право претендовать на звание курортов международного уровня, и власти намерены и дальше их развивать", - отметил глава КЧР.
"С увеличением туристического потока в регион увеличивается и потребность в повышении уровня оказываемых услуг и подготовке современных профессиональных кадров. Ежегодно для сферы туризма, обслуживания и гостеприимства, в республике выпускается более 200 специалистов со средним профессиональным образованием и более 30 специалистов с высшим образованием (бакалавров)", - рассказал Темрезов.
Темрезов назвал подготовку кадров в сфере туризма одним из перспективных направлений с учетом роста востребованности внутреннего туризма и комплексного развития территорий.