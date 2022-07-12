https://ria.ru/20220712/temrezov-1801873096.html

Темрезов: курорты КЧР в прошлом году посетили более 1,7 миллиона туристов

Темрезов: курорты КЧР в прошлом году посетили более 1,7 миллиона туристов - РИА Новости, 12.07.2022

Темрезов: курорты КЧР в прошлом году посетили более 1,7 миллиона туристов

В Карачаево-Черкесии фиксируется ежегодный прирост туристского потока в среднем на 15%. В прошлом году регион посетили более 1,7 миллиона туристов, сообщил в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:33

2022-07-12T10:33

2022-07-12T10:33

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

новости - туризм

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ЧЕРКЕССК, 12 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии фиксируется ежегодный прирост туристского потока в среднем на 15%. В прошлом году регион посетили более 1,7 миллиона туристов, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов."Уже сегодня наши курорты имеют полное право претендовать на звание курортов международного уровня, и власти намерены и дальше их развивать", - отметил глава КЧР."С увеличением туристического потока в регион увеличивается и потребность в повышении уровня оказываемых услуг и подготовке современных профессиональных кадров. Ежегодно для сферы туризма, обслуживания и гостеприимства, в республике выпускается более 200 специалистов со средним профессиональным образованием и более 30 специалистов с высшим образованием (бакалавров)", - рассказал Темрезов.Темрезов назвал подготовку кадров в сфере туризма одним из перспективных направлений с учетом роста востребованности внутреннего туризма и комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20220701/temrezov-1799491066.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, новости - туризм