https://ria.ru/20220712/spg-1801890762.html

Эстония заключила договор о поставке СПГ из Норвегии

Эстония заключила договор о поставке СПГ из Норвегии - РИА Новости, 12.07.2022

Эстония заключила договор о поставке СПГ из Норвегии

Эстонская государственная компания Eesti Gaas заключила договор на поставку крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) с норвежской компанией Equinor,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:42

2022-07-12T11:42

2022-07-12T11:45

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норвегия

сжиженный природный газ

природный газ

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл - РИА Новости. Эстонская государственная компания Eesti Gaas заключила договор на поставку крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) с норвежской компанией Equinor, сообщила во вторник пресс-служба Eesti Gaas.По данным компании, партия СПГ в объеме двух тераватт-часов будет поставлена для Эстонии в октябре и ноябре через терминал в литовской Клайпеде."Для рынка этот договор означает больше уверенности, для наших клиентов - уверенность в снабжении, а для Eesti Gaas - одну из самых крупных сделок в нашей истории. Продолжим закупать новые объемы газа на следующий год",- цитирует пресс-служба председателя правления компании Маргуса Каазика.В Eesti Gaas отметили, что в течение предыдущих нескольких месяцев Eesti Gaas через польскую государственную компанию PGNiG организовала три крупных поставки, связанных с СПГ. В начале мая и начале июня в Клайпеду прибыли танкеры-газовозы с СПГ из США, а в конце июня прибыл СПГ из Норвегии. Эти поставки обеспечат снабжение клиентов до осени. Подписанный новый договор обеспечит потребление газа в течение всего отопительного сезона. Годовое потребление газа в Эстонии составляет около пяти тераватт-часов в энергетическом эквиваленте.

https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, эстония, в мире, норвегия, сжиженный природный газ, природный газ