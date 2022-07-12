https://ria.ru/20220712/shri-lanka-1801864174.html
СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник
СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник - РИА Новости, 12.07.2022
СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с 13 июля еще в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:43
2022-07-12T09:43
2022-07-12T12:38
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шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 12 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с 13 июля еще в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на источник в парламенте страны.Заявление было подписано президентом в понедельник и передано высокопоставленному правительственному чиновнику для передачи спикеру парламента Шри-Ланки 13 июля, сообщает издание.Спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, которому известно о подписанном заявлении, получит его в среду и публично объявит об окончании президентства Готобаи Раджапаксы, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что, несмотря на сообщения о том, что президент Шри-Ланки покинул страну в субботу, после захвата протестующими президентского дома, президент, которого личная охрана вывела из его резиденции во второй половине дня в субботу, был переправлен на один из кораблей Военно-морских сил страны и провел на нем более двух суток в море, в пределах территориальных вод Шри-Ланки.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801789261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
09:43 12.07.2022 (обновлено: 12:38 12.07.2022)
СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник
Daily Mirror: глава Шри-Ланки Раджапакса подписал заявление об отставке еще в понедельник
БАНГКОК, 12 июл — РИА Новости.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с 13 июля еще в понедельник, сообщает
во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на источник в парламенте страны.
Заявление было подписано президентом в понедельник и передано высокопоставленному правительственному чиновнику для передачи спикеру парламента Шри-Ланки
13 июля, сообщает издание.
Спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, которому известно о подписанном заявлении, получит его в среду и публично объявит об окончании президентства Готобаи Раджапаксы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, несмотря на сообщения о том, что президент Шри-Ланки покинул страну в субботу, после захвата протестующими президентского дома, президент, которого личная охрана вывела из его резиденции во второй половине дня в субботу, был переправлен на один из кораблей Военно-морских сил страны и провел на нем более двух суток в море, в пределах территориальных вод Шри-Ланки.