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СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник - РИА Новости, 12.07.2022
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СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник
СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник - РИА Новости, 12.07.2022
СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с 13 июля еще в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:43
2022-07-12T12:38
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 12 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с 13 июля еще в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на источник в парламенте страны.Заявление было подписано президентом в понедельник и передано высокопоставленному правительственному чиновнику для передачи спикеру парламента Шри-Ланки 13 июля, сообщает издание.Спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, которому известно о подписанном заявлении, получит его в среду и публично объявит об окончании президентства Готобаи Раджапаксы, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что, несмотря на сообщения о том, что президент Шри-Ланки покинул страну в субботу, после захвата протестующими президентского дома, президент, которого личная охрана вывела из его резиденции во второй половине дня в субботу, был переправлен на один из кораблей Военно-морских сил страны и провел на нем более двух суток в море, в пределах территориальных вод Шри-Ланки.
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в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
09:43 12.07.2022 (обновлено: 12:38 12.07.2022)
 
СМИ: президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке в понедельник

Daily Mirror: глава Шри-Ланки Раджапакса подписал заявление об отставке еще в понедельник

© AP Photo / Eranga JayawardenaПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
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БАНГКОК, 12 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с 13 июля еще в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на источник в парламенте страны.
Заявление было подписано президентом в понедельник и передано высокопоставленному правительственному чиновнику для передачи спикеру парламента Шри-Ланки 13 июля, сообщает издание.
Спикер парламента Махинда Япа Абеивардена, которому известно о подписанном заявлении, получит его в среду и публично объявит об окончании президентства Готобаи Раджапаксы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, несмотря на сообщения о том, что президент Шри-Ланки покинул страну в субботу, после захвата протестующими президентского дома, президент, которого личная охрана вывела из его резиденции во второй половине дня в субботу, был переправлен на один из кораблей Военно-морских сил страны и провел на нем более двух суток в море, в пределах территориальных вод Шри-Ланки.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 18:43
СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки не покидал страну
 
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