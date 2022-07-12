https://ria.ru/20220712/sad-1801893834.html
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось - РИА Новости, 12.07.2022
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось
Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:55
2022-07-12T11:55
2022-07-12T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада."Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град" и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахты имени Румянцева. В результате обстрелов погиб один человек.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в городе жили более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика
11:55 12.07.2022 (обновлено: 12:40 12.07.2022)
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось
Мэр Горловки Приходько сообщил об ударе ВСУ по детскому саду, здание загорелось