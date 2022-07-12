Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/sad-1801893834.html
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось - РИА Новости, 12.07.2022
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось
Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:55
2022-07-12T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада."Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град" и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахты имени Румянцева. В результате обстрелов погиб один человек.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в городе жили более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_155316c831375ae929af8f5334a4405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика
11:55 12.07.2022 (обновлено: 12:40 12.07.2022)
 
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось

Мэр Горловки Приходько сообщил об ударе ВСУ по детскому саду, здание загорелось

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада.
"Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град" и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахты имени Румянцева. В результате обстрелов погиб один человек.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".
Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в городе жили более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала