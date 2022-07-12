https://ria.ru/20220712/sad-1801893834.html

ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось

ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось - РИА Новости, 12.07.2022

ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось

Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:55

2022-07-12T11:55

2022-07-12T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о прямом попадании украинского боеприпаса в кровлю детского сада."Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град" и восемь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку шахты имени Румянцева. В результате обстрелов погиб один человек.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе в городе жили более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика