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Путин встретится с главой "Россетей" - РИА Новости, 12.07.2022
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Путин встретится с главой "Россетей"
Путин встретится с главой "Россетей" - РИА Новости, 12.07.2022
Путин встретится с главой "Россетей"
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:18
политика
россия
россети
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня международный телефонный разговор", - сказал он журналистам."Из встреч будет публичным общение президента с руководителем "Россетей" Андреем Рюминым. Крупнейшая компания, которая передает большую часть производимой в России электроэнергии", - добавил Песков.Он отметил, что президент достаточно регулярно встречается с руководителем этой компании.
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политика, россия, россети, владимир путин, дмитрий песков
12:18 12.07.2022
 
Путин встретится с главой "Россетей"

Путин проведет международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Рюминым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня международный телефонный разговор", - сказал он журналистам.
"Из встреч будет публичным общение президента с руководителем "Россетей" Андреем Рюминым. Крупнейшая компания, которая передает большую часть производимой в России электроэнергии", - добавил Песков.
Он отметил, что президент достаточно регулярно встречается с руководителем этой компании.
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В Иране анонсировали визит Путина на следующей неделе
 
ПолитикаРоссияРоссетиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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