https://ria.ru/20220712/rosseti-1801899270.html

Путин встретится с главой "Россетей"

Путин встретится с главой "Россетей" - РИА Новости, 12.07.2022

Путин встретится с главой "Россетей"

Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:18

2022-07-12T12:18

2022-07-12T12:18

политика

россия

россети

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня международный телефонный разговор", - сказал он журналистам."Из встреч будет публичным общение президента с руководителем "Россетей" Андреем Рюминым. Крупнейшая компания, которая передает большую часть производимой в России электроэнергии", - добавил Песков.Он отметил, что президент достаточно регулярно встречается с руководителем этой компании.

https://ria.ru/20220712/putin-1801872420.html

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, россети, владимир путин, дмитрий песков