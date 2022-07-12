https://ria.ru/20220712/rosseti-1801899270.html
Путин встретится с главой "Россетей"
Путин встретится с главой "Россетей" - РИА Новости, 12.07.2022
Путин встретится с главой "Россетей"
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:18
политика
россия
россети
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня международный телефонный разговор", - сказал он журналистам."Из встреч будет публичным общение президента с руководителем "Россетей" Андреем Рюминым. Крупнейшая компания, которая передает большую часть производимой в России электроэнергии", - добавил Песков.Он отметил, что президент достаточно регулярно встречается с руководителем этой компании.
https://ria.ru/20220712/putin-1801872420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, россети, владимир путин, дмитрий песков
Путин встретится с главой "Россетей"
Путин проведет международный телефонный разговор и встретится с главой "Россетей" Рюминым