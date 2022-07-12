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Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/rosgvardiya-1801925503.html
Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине
Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.07.2022
Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине
Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск в полном составе, сообщила пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:57
2022-07-12T14:08
специальная военная операция на украине
айсен николаев
украина
донбасс
владимир путин
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск в полном составе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.Глава Якутии Айсен Николаев, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев, а также коллеги, родные и близкие во вторник встретили в Якутске бойцов ОМОН, вернувшихся из Донбасса.Николаев вручил прибывшим из ДНР якутянам юбилейный нагрудный знак "100 лет Якутской АССР". По его словам, недавно на Донбассе он видел, с какой надеждой люди ждут полного освобождения. "Вы с честью выполнили задачи, которые наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин поставил перед вами. Эти задачи направлены на то, чтобы прекратить геноцид мирных жителей, остановить распространение неонацизма, который принёс боль и страдание населению Донбасса и всей Украины. Очень важно, что отряд вернулся в полном составе – все живые и здоровые, готовые дальше служить своей Родине – Российской Федерации", - сказал глава региона.Командующий округом вручил сотрудникам спецподразделения территориального управления Росгвардии ведомственные нагрудные знаки "За отличие в службе" II степени и "Участник боевых действий"."77 лет назад наши деды победили фашизм, сегодня мы боремся с его новым проявлением. Оказавшись на передовой борьбы с этой чумой, каждый из вас проявил лучшие качества защитника Отечества. Не жалея себя, вы обеспечили безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик, обеспечили детям надежду на светлое и мирное будущее... Спасибо вам за службу, я горжусь, что мне довелось стоять с вами в одном строю", – отметил Голлоев.Ранее сообщалось, что Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года. Глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20220707/spasenie-1800983200.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
донецкая народная республика
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айсен николаев, украина, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, безопасность
13:57 12.07.2022 (обновлено: 14:08 12.07.2022)
 
Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине

Сотрудники Росгвардии без потерь вернулись в Якутию со спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск в полном составе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев, а также коллеги, родные и близкие во вторник встретили в Якутске бойцов ОМОН, вернувшихся из Донбасса.
Николаев вручил прибывшим из ДНР якутянам юбилейный нагрудный знак "100 лет Якутской АССР". По его словам, недавно на Донбассе он видел, с какой надеждой люди ждут полного освобождения. "Вы с честью выполнили задачи, которые наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин поставил перед вами. Эти задачи направлены на то, чтобы прекратить геноцид мирных жителей, остановить распространение неонацизма, который принёс боль и страдание населению Донбасса и всей Украины. Очень важно, что отряд вернулся в полном составе – все живые и здоровые, готовые дальше служить своей Родине – Российской Федерации", - сказал глава региона.
Командующий округом вручил сотрудникам спецподразделения территориального управления Росгвардии ведомственные нагрудные знаки "За отличие в службе" II степени и "Участник боевых действий".
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"77 лет назад наши деды победили фашизм, сегодня мы боремся с его новым проявлением. Оказавшись на передовой борьбы с этой чумой, каждый из вас проявил лучшие качества защитника Отечества. Не жалея себя, вы обеспечили безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик, обеспечили детям надежду на светлое и мирное будущее... Спасибо вам за службу, я горжусь, что мне довелось стоять с вами в одном строю", – отметил Голлоев.
Ранее сообщалось, что Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года. Глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАйсен НиколаевУкраинаДонбассВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииБезопасность
 
 
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