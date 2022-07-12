13:57 12.07.2022 (обновлено: 14:08 12.07.2022)
Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине
Сотрудники Росгвардии без потерь вернулись в Якутию со спецоперации на Украине
Автомобиль Росгвардии . Архивное фото
ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск в полном составе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Николаев вручил прибывшим из ДНР якутянам юбилейный нагрудный знак "100 лет Якутской АССР". По его словам, недавно на Донбассе он видел, с какой надеждой люди ждут полного освобождения. "Вы с честью выполнили задачи, которые наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин поставил перед вами. Эти задачи направлены на то, чтобы прекратить геноцид мирных жителей, остановить распространение неонацизма, который принёс боль и страдание населению Донбасса и всей Украины. Очень важно, что отряд вернулся в полном составе – все живые и здоровые, готовые дальше служить своей Родине – Российской Федерации", - сказал глава региона.
Командующий округом вручил сотрудникам спецподразделения территориального управления Росгвардии ведомственные нагрудные знаки "За отличие в службе" II степени и "Участник боевых действий".
"77 лет назад наши деды победили фашизм, сегодня мы боремся с его новым проявлением. Оказавшись на передовой борьбы с этой чумой, каждый из вас проявил лучшие качества защитника Отечества. Не жалея себя, вы обеспечили безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик, обеспечили детям надежду на светлое и мирное будущее... Спасибо вам за службу, я горжусь, что мне довелось стоять с вами в одном строю", – отметил Голлоев.
Ранее сообщалось, что Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года. Глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве.