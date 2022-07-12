https://ria.ru/20220712/rosgvardiya-1801925503.html

Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине

Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.07.2022

Сотрудники Росгвардии вернулись в Якутию со спецоперации на Украине

Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск в полном составе, сообщила пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:57

2022-07-12T13:57

2022-07-12T14:08

специальная военная операция на украине

айсен николаев

украина

донбасс

владимир путин

донецкая народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, вернулись в Якутск в полном составе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.Глава Якутии Айсен Николаев, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев, а также коллеги, родные и близкие во вторник встретили в Якутске бойцов ОМОН, вернувшихся из Донбасса.Николаев вручил прибывшим из ДНР якутянам юбилейный нагрудный знак "100 лет Якутской АССР". По его словам, недавно на Донбассе он видел, с какой надеждой люди ждут полного освобождения. "Вы с честью выполнили задачи, которые наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин поставил перед вами. Эти задачи направлены на то, чтобы прекратить геноцид мирных жителей, остановить распространение неонацизма, который принёс боль и страдание населению Донбасса и всей Украины. Очень важно, что отряд вернулся в полном составе – все живые и здоровые, готовые дальше служить своей Родине – Российской Федерации", - сказал глава региона.Командующий округом вручил сотрудникам спецподразделения территориального управления Росгвардии ведомственные нагрудные знаки "За отличие в службе" II степени и "Участник боевых действий"."77 лет назад наши деды победили фашизм, сегодня мы боремся с его новым проявлением. Оказавшись на передовой борьбы с этой чумой, каждый из вас проявил лучшие качества защитника Отечества. Не жалея себя, вы обеспечили безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик, обеспечили детям надежду на светлое и мирное будущее... Спасибо вам за службу, я горжусь, что мне довелось стоять с вами в одном строю", – отметил Голлоев.Ранее сообщалось, что Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года. Глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20220707/spasenie-1800983200.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

айсен николаев, украина, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, безопасность