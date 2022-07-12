Рейтинг@Mail.ru
Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/rosaviatsiya-1801942567.html
Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии
Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии - РИА Новости, 12.07.2022
Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии
Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии на возмещение операционных расходов в условиях санкций, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:40
2022-07-12T14:55
экономика
россия
волга-днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644432_0:101:3105:1849_1920x0_80_0_0_1d3f6e8c2a5a71a394bcd49f0c98a226.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии на возмещение операционных расходов в условиях санкций, сообщает ведомство.Данная мера господдержки, отмечает ведомство, позволит обеспечить грузовым авиакомпаниям операционную деятельность и направлена на сохранение специалистов авиационного персонала. Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении четырёх авиакомпаний: "Волга-Днепр" (907,5 миллиона рублей), "Абакан Эйр" (134,5 миллиона рублей), "Авиастар-ТУ" (1,5 миллиарда рублей) и "Авиакон Цитотранс" (341,5 миллиона рублей).Средства начнут перечисляться авиакомпаниям с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным перевозкам. За счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства РФ грузовым авиакомпаниям будет выделено 2,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220603/rosaviatsiya-1793012133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644432_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_2dc79cd788904348a9ad3768eddcffa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, волга-днепр
14:40 12.07.2022 (обновлено: 14:55 12.07.2022)
 
Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии

Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыставка гражданской авиации NAIS
Выставка гражданской авиации NAIS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выставка гражданской авиации NAIS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии на возмещение операционных расходов в условиях санкций, сообщает ведомство.
"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах отбора получателей субсидии – авиакомпаний, осуществляющих грузовые перевозки, на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в сообщении.
Данная мера господдержки, отмечает ведомство, позволит обеспечить грузовым авиакомпаниям операционную деятельность и направлена на сохранение специалистов авиационного персонала. Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении четырёх авиакомпаний: "Волга-Днепр" (907,5 миллиона рублей), "Абакан Эйр" (134,5 миллиона рублей), "Авиастар-ТУ" (1,5 миллиарда рублей) и "Авиакон Цитотранс" (341,5 миллиона рублей).
Средства начнут перечисляться авиакомпаниям с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным перевозкам. За счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства РФ грузовым авиакомпаниям будет выделено 2,9 миллиарда рублей.
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 18:21
Росавиация решает вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке
 
ЭкономикаРоссияВолга-Днепр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала