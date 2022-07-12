14:40 12.07.2022 (обновлено: 14:55 12.07.2022)
Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии
Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии
Выставка гражданской авиации NAIS. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии на возмещение операционных расходов в условиях санкций, сообщает ведомство.
"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах отбора получателей субсидии – авиакомпаний, осуществляющих грузовые перевозки, на возмещение операционных расходов в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в сообщении.
Данная мера господдержки, отмечает ведомство, позволит обеспечить грузовым авиакомпаниям операционную деятельность и направлена на сохранение специалистов авиационного персонала. Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении четырёх авиакомпаний: "Волга-Днепр" (907,5 миллиона рублей), "Абакан Эйр" (134,5 миллиона рублей), "Авиастар-ТУ" (1,5 миллиарда рублей) и "Авиакон Цитотранс" (341,5 миллиона рублей).
Средства начнут перечисляться авиакомпаниям с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным перевозкам. За счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства РФ грузовым авиакомпаниям будет выделено 2,9 миллиарда рублей.