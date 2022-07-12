https://ria.ru/20220712/rosaviatsiya-1801942567.html

Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии

Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии - РИА Новости, 12.07.2022

Росавиация определила грузовые авиакомпании, которые получат субсидии

Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии на возмещение операционных расходов в условиях санкций, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:40

2022-07-12T14:40

2022-07-12T14:55

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Росавиация определила четыре грузовые авиакомпании, которые получат субсидии на возмещение операционных расходов в условиях санкций, сообщает ведомство.Данная мера господдержки, отмечает ведомство, позволит обеспечить грузовым авиакомпаниям операционную деятельность и направлена на сохранение специалистов авиационного персонала. Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении четырёх авиакомпаний: "Волга-Днепр" (907,5 миллиона рублей), "Абакан Эйр" (134,5 миллиона рублей), "Авиастар-ТУ" (1,5 миллиарда рублей) и "Авиакон Цитотранс" (341,5 миллиона рублей).Средства начнут перечисляться авиакомпаниям с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным перевозкам. За счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства РФ грузовым авиакомпаниям будет выделено 2,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220603/rosaviatsiya-1793012133.html

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экономика, россия, волга-днепр