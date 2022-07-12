https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801841828.html
Удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир
Удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир - РИА Новости, 12.07.2022
Удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир
Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после удара по городу американской РСЗО HIMARS, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:30
2022-07-12T01:30
2022-07-12T01:36
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в мире
херсонская область
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ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после удара по городу американской РСЗО HIMARS, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область
01:30 12.07.2022 (обновлено: 01:36 12.07.2022)
Удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир
Глава ВГА Леонтьев: удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир
ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после удара по городу американской РСЗО HIMARS, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.
Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе.
"Продолжаем принимать раненых, скорые работают, число жертв поймем только завтра к середине дня. Многие десятки раненых, квартир сотни уничтожены, сотни - в прямом смысле слова. По погибшим, когда такие пожары, очень тяжело определить", - сказал Леонтьев.
Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.