https://ria.ru/20220712/razrusheniya-1801841828.html

Удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир

Удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир - РИА Новости, 12.07.2022

Удар ракетами HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир

Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после удара по городу американской РСЗО HIMARS, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:30

2022-07-12T01:30

2022-07-12T01:36

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792558335_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bf3c1b67a6c50cd12c31d56c4182a4a8.jpg

ХЕРСОН, 12 июл - РИА Новости. Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке в Херсонской области после удара по городу американской РСЗО HIMARS, точное число жертв неизвестно, раненые продолжают поступать, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.Ранее в результате удара со стороны украинских позиций по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, среди погибших значится подросток-инвалид, дежуривший у склада гумпомощи в городе.Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке высокоточным американским оружием - РСЗО HIMARS, - гидроэлектростанция не пострадала. То, что обстрел велся из американского оружия, подтвердил РИА Новости и Леонтьев, по его словам, есть жертвы, десятки человек ранены, сотни жителей города остались без крова.

https://ria.ru/20220712/obstrel-1801842062.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область