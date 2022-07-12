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"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян - РИА Новости, 12.07.2022
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"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян
"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян - РИА Новости, 12.07.2022
"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян
Недельные расходы россиян и средний чек за период с 4 по 10 июля сократились на 0,7% и 0,9% соответственно, следует из данных исследовательского холдинга... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:12
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экономика
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Недельные расходы россиян и средний чек за период с 4 по 10 июля сократились на 0,7% и 0,9% соответственно, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".Уточняется, что на предыдущей неделе расходы россиян выросли на 3,5%, а средняя стоимость одной покупки почти не изменилась (-0,2%) и составила 660 рублей."В период с 4 по 10 июля средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,7%. Индекс недельных расходов составил 5 268 рублей", - говорится в сообщении.При этом в годовой динамике расходы сократились до 8,3%."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 654 рубля", - говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 6%.Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.
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экономика, россия
12:12 12.07.2022
 
"Ромир" сообщил о сокращении недельных расходов россиян

"Ромир": недельные расходы россиян сократились на 0,7 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Недельные расходы россиян и средний чек за период с 4 по 10 июля сократились на 0,7% и 0,9% соответственно, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".
Уточняется, что на предыдущей неделе расходы россиян выросли на 3,5%, а средняя стоимость одной покупки почти не изменилась (-0,2%) и составила 660 рублей.
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"В период с 4 по 10 июля средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,7%. Индекс недельных расходов составил 5 268 рублей", - говорится в сообщении.
При этом в годовой динамике расходы сократились до 8,3%.
"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 654 рубля", - говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 6%.
Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.
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