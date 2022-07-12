https://ria.ru/20220712/prodvizhenie-1802081416.html
В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение"
В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение" - РИА Новости, 12.07.2022
В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение"
В Тверской области стартует проект "PROдвижение", предполагающий внедрение новых форм работы с детьми с особенностями здоровья и их родителями, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:57
2022-07-12T21:57
2022-07-12T21:57
тверская область
общество
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 июн – РИА Новости. В Тверской области стартует проект "PROдвижение", предполагающий внедрение новых форм работы с детьми с особенностями здоровья и их родителями, сообщает пресс-служба регионального правительства.В частности, в Верхневолжье планируется открытие 10 центров помощи семьям, девяти групп кратковременного пребывания детей, девяти групп социальных яслей, а также колл-центров для консультирования родителей. Губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства отметил значимость этой работы.По новому проекту в регионе будут созданы кабинеты социально-бытовой ориентации, центры полезной дневной занятости и службы социального проката реабилитационного оборудования. Будут разработаны программы обучения и консультирования родителей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.На реализацию проекта предусмотрено 28,6 миллиона рублей бюджетных и внебюджетных средств.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь руденя
В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение"
В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение"
ТВЕРЬ, 12 июн – РИА Новости. В Тверской области стартует проект "PROдвижение", предполагающий внедрение новых форм работы с детьми с особенностями здоровья и их родителями, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, в Верхневолжье планируется открытие 10 центров помощи семьям, девяти групп кратковременного пребывания детей, девяти групп социальных яслей, а также колл-центров для консультирования родителей. Губернатор региона Игорь Руденя
во вторник на заседании регионального правительства отметил значимость этой работы.
По новому проекту в регионе будут созданы кабинеты социально-бытовой ориентации, центры полезной дневной занятости и службы социального проката реабилитационного оборудования. Будут разработаны программы обучения и консультирования родителей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.
На реализацию проекта предусмотрено 28,6 миллиона рублей бюджетных и внебюджетных средств.