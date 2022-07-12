https://ria.ru/20220712/prodvizhenie-1802081416.html

В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение"

В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение" - РИА Новости, 12.07.2022

В Тверской области стартует социальный проект "PROдвижение"

В Тверской области стартует проект "PROдвижение", предполагающий внедрение новых форм работы с детьми с особенностями здоровья и их родителями, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:57

2022-07-12T21:57

2022-07-12T21:57

тверская область

общество

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 12 июн – РИА Новости. В Тверской области стартует проект "PROдвижение", предполагающий внедрение новых форм работы с детьми с особенностями здоровья и их родителями, сообщает пресс-служба регионального правительства.В частности, в Верхневолжье планируется открытие 10 центров помощи семьям, девяти групп кратковременного пребывания детей, девяти групп социальных яслей, а также колл-центров для консультирования родителей. Губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства отметил значимость этой работы.По новому проекту в регионе будут созданы кабинеты социально-бытовой ориентации, центры полезной дневной занятости и службы социального проката реабилитационного оборудования. Будут разработаны программы обучения и консультирования родителей, воспитывающих детей с особенностями здоровья.На реализацию проекта предусмотрено 28,6 миллиона рублей бюджетных и внебюджетных средств.

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, игорь руденя