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В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ

В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ - РИА Новости, 12.07.2022

В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ

Оперативный штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов открыли в Новой Каховке Херсонской области, говорится в сообщении городской администрации. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:49

2022-07-12T09:49

2022-07-12T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов открыли в Новой Каховке Херсонской области, говорится в сообщении городской администрации."В Новой Каховке открыт штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов. Сотрудники штаба в оперативном порядке принимают и обрабатывают обращения пострадавших жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Штаб открыт по адресу ул. Карла Маркса, 8 (бывший военкомат). Работает телефон горячей линии штаба.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины