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В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ
В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ - РИА Новости, 12.07.2022
В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ
Оперативный штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов открыли в Новой Каховке Херсонской области, говорится в сообщении городской администрации. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:49
2022-07-12T09:49
2022-07-12T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов открыли в Новой Каховке Херсонской области, говорится в сообщении городской администрации."В Новой Каховке открыт штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов. Сотрудники штаба в оперативном порядке принимают и обрабатывают обращения пострадавших жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Штаб открыт по адресу ул. Карла Маркса, 8 (бывший военкомат). Работает телефон горячей линии штаба.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ
В Новой Каховке открыли оперштаб по ликвидации последствий от удара ВСУ РСЗО HIMARS
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 12 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов открыли в Новой Каховке Херсонской области, говорится в сообщении городской администрации.
"В Новой Каховке открыт штаб по ликвидации последствий от украинских обстрелов. Сотрудники штаба в оперативном порядке принимают и обрабатывают обращения пострадавших жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Штаб открыт по адресу ул. Карла Маркса, 8 (бывший военкомат). Работает телефон горячей линии штаба.
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов
сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.