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Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber - РИА Новости, 12.07.2022
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Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber
Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber - РИА Новости, 12.07.2022
Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber
Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Елисейский дворец не знал о "сделке" между нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и сервисом заказа РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:45
2022-07-12T11:45
в мире
джордж сорос
франция
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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Елисейский дворец не знал о "сделке" между нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и сервисом заказа такси Uber.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, будучи министром экономики, помог компании после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber."На уровне Елисейского дворца никогда не было известно ни о какой сделке. Если это и произошло, Елисейский дворец не был в курсе", - заявил Олланд газете Libération.Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 годы.В понедельник сообщалось, что парламентская фракция партии "Непокорившаяся Франция" намерена использовать свое право на создание следственной комиссии для изучения связей Макрона с Uber.
https://ria.ru/20190926/1559162140.html
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в мире, джордж сорос, франция, марсель, uber
11:45 12.07.2022
 
Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber

Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона с сервисом такси Uber

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Франсуа Олланд во время встречи глав стран ЕС в Братиславе.
Президент Франции Франсуа Олланд во время встречи глав стран ЕС в Братиславе. - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Франсуа Олланд во время встречи глав стран ЕС в Братиславе. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Елисейский дворец не знал о "сделке" между нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и сервисом заказа такси Uber.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, будучи министром экономики, помог компании после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.
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"На уровне Елисейского дворца никогда не было известно ни о какой сделке. Если это и произошло, Елисейский дворец не был в курсе", - заявил Олланд газете Libération.
Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 годы.
В понедельник сообщалось, что парламентская фракция партии "Непокорившаяся Франция" намерена использовать свое право на создание следственной комиссии для изучения связей Макрона с Uber.
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