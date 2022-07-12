Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber
Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона с сервисом такси Uber
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Франсуа Олланд во время встречи глав стран ЕС в Братиславе.
Президент Франции Франсуа Олланд во время встречи глав стран ЕС в Братиславе. . Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Елисейский дворец не знал о "сделке" между нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и сервисом заказа такси Uber.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, будучи министром экономики, помог компании после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.
26 сентября 2019, 14:40Экс-президент Франции Олланд назвал Ширака бойцом
"На уровне Елисейского дворца никогда не было известно ни о какой сделке. Если это и произошло, Елисейский дворец не был в курсе", - заявил Олланд газете Libération.
Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 годы.
В понедельник сообщалось, что парламентская фракция партии "Непокорившаяся Франция" намерена использовать свое право на создание следственной комиссии для изучения связей Макрона с Uber.