https://ria.ru/20220712/olland-1801891797.html

Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber

Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber - РИА Новости, 12.07.2022

Экс-президент Франции Олланд заявил, что не знал о "сделке" Макрона и Uber

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Елисейский дворец не знал о "сделке" между нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и сервисом заказа РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:45

2022-07-12T11:45

2022-07-12T11:45

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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Елисейский дворец не знал о "сделке" между нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и сервисом заказа такси Uber.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, будучи министром экономики, помог компании после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber."На уровне Елисейского дворца никогда не было известно ни о какой сделке. Если это и произошло, Елисейский дворец не был в курсе", - заявил Олланд газете Libération.Олланд был президентом Франции с 2012 по 2017 годы.В понедельник сообщалось, что парламентская фракция партии "Непокорившаяся Франция" намерена использовать свое право на создание следственной комиссии для изучения связей Макрона с Uber.

https://ria.ru/20190926/1559162140.html

https://ria.ru/20220711/uber-1801727617.html

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в мире, джордж сорос, франция, марсель, uber