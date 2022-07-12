https://ria.ru/20220712/obstrel-1802055472.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 12.07.2022
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирная жительница погибла, еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:35
2022-07-12T18:35
2022-07-12T18:35
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще один мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли удар по Петровскому району Донецка, ранен мужчина и убита женщина. В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по ул. Дыбенко, выше по улице погибла женщина", - говорится в сообщении.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
При обстреле Донецка погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Донецка погибла женщина, один человек пострадал