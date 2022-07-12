https://ria.ru/20220712/obstrel-1802034615.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска во вторник за 15 минут выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по Пантелеймоновке и три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:16
2022-07-12T17:16
2022-07-12T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 15 минут выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по Пантелеймоновке и три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15:55 - н.п. Нелеповка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган"; 16:40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донбасс
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в мире, украина, пантелеймоновка (горловский район), донбасс, донецкая народная республика
17:16 12.07.2022 (обновлено: 17:27 12.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки и Донецка со стороны украинских войск