https://ria.ru/20220712/obstrel-1802034615.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска во вторник за 15 минут выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по Пантелеймоновке и три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:16

2022-07-12T17:16

2022-07-12T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

пантелеймоновка (горловский район)

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 15 минут выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по Пантелеймоновке и три снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15:55 - н.п. Нелеповка – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган"; 16:40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801914296.html

украина

пантелеймоновка (горловский район)

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, украина, пантелеймоновка (горловский район), донбасс, донецкая народная республика