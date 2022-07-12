https://ria.ru/20220712/obstrel-1801966144.html

Украинские войска обстреляли Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по поселку Зайцево и городу Ясиноватая в ДНР девять снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщило во вторник представительство... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:39

2022-07-12T15:39

2022-07-12T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

зайцево

донецкая народная республика

нато

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Зайцево и городу Ясиноватая в ДНР девять снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещевка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.56 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

зайцево

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, зайцево, донецкая народная республика, нато, ситуация в днр и лнр